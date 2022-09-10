"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bir hac hatırası

Hüseyin Şahin
10 Eylül 2022, Cumartesi
Yaşı müsait olup, takip edenlerin hatırlayacağı üzere 1993 yılında zamanın cumhurbaşkanı merhum Özal’ın ani vefatı sebebiyle o günlerde başbakan olan merhum Süleyman Demirel cumhurbaşkanlığına aday olmuş ve seçilmişti.

Haliyle Doğru Yol Partisi genel başkanlığı ve başbakanlık koltuğu da boşalmıştı. Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilecek kişi aynı zamanda Başbakan adayı da olacağı için bu süreç dikkatle takip ediliyordu. 

Tam da o sıralarda bize de görevli olarak hacca gitmek nasib olmuştu. İlk önce Mekke-i Mükerreme’ye gitmiştik. O sıralarda diğer hacılarımızın olduğu gibi bizim de bir kulağımız

Türkiye’de idi. Özellikle başbakan adayı olacak kişinin öncelikle Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilmesi gerekiyordu. Bunun için 3 aday DYP genel başkanlığı için yarışıyordu. Yarışanlar arasında merhum İsmet Sezgin, Köksal Toptan ve Tansu Çiller olmak üzere üç isim vardı. Türkiye’deki haberleri mümkün mertebe takip ediyorduk ve duyduk ki Tansu Çiller, Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilmiş.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kafilemizde bulunan merhum Hilmi Doğan ağabeyimiz de dahil olmak üzere aramızda araştırmalar başlamıştı; acaba kadın birinin başbakanlığı caiz olur mu diye. Ama neticede bizlere ‘Hayırlı olsun İnşaAllah’ demekten başka bir şey kalmamıştı. 

Hac görevimizi yaptıktan sonra dönüş Medine-i Münevvere’ye geldik. Bir gün bir vakit namazından sonra Mescid-i Nebevî’den dışarı çıkarken yakamdaki Türkiye bayrağını gören bir görevli polis bana (belki de şaka olsun diye) “Madam madam” diye hitap ederek konuşmaya başladı. Bir anda ne demek istediğini hemencecik anlayamasam da, az sonra anladım. Meğer Tansu Çiller’in seçilmesi onların da ilgilendikleri bir konuymuş ve Türkiye başbakanının bir kadın olması sebebiyle bana böyle hitap ettiklerini anladım. Bunun üzerine Arapça konuşabildiğim kadarıyla “Evet bizim başbakanımız şimdi kadın olacaktır. Fakat bizde bu durumlar seçim yaparak (DEMOKRASİ ile) oluyor. Şimdi bunu seçtik. Beğenmezsek bir sonraki seçimde değiştirir başka birini getiririz. Ancak sizin haliniz ne olacak?” diye cevap verince kendisine, aniden ‘tamam sus’ anlamına gelen işareti yaptı. Böyle bir ortamda  konuyu daha fazla uzatamazdık. Oradan ayrıldık.

Böyle mübarek bir mekanda, böyle bir hadisenin vuku bulması gerçekten çok düşündürücüdür. Halbuki daha İslâm’a girerken şart olan “hür irade”, hür olmayan bir idare veya tek adam yönetimi tarafından tehlikeli bulunuyordu. 

Netice-i kelâm: Demokrasi, hür irade ve adil bir seçime dayalı bir idari sistem olmadan huzura kavuşmak kolay değil. Maddi kalkınma buna bağlı olduğu gibi, manevi terakkinin de bununla mümkün olduğu görmeliyiz.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni programda ‘iş’ yok

    'Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rusya'dan geri alındı'

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 349 milyar dolar gerekiyor

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı

    Ferrero, Devlet tarafından denetlenmeli

    ''11 Eylül'' nefreti arttırdı

    Tahıl anlaşmasında yeni kriz mi?

    Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99 oldu - Görgü tanıkları kaza anını anlattı

    Sumaidai tutuklandı

    Sanık sayısı 13’e yükseldi

    Konutlar elde kaldı

    Özel yurtlara zam sınırı getirildi

    285 maden sahası ihale edilecek

    Sefalete pansuman tedbir

    Ankara’ya bildirildi

    Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz

    2,5 milyon ton tahıl taşındı

    Milli Takım çeyrek final için sahada

    Kaliforniya’daki büyük yangın devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa niye durakladı?
    Genel

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı
    Genel

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb, göz, el-ayak intiharı nasıl önlenir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir
    Genel

    Yeni programda ‘iş’ yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynlerimiz ve Cennet
    Ahmet BATTAL

    Seçimli rejimin değerini bilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.