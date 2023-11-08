Kitap Fuarları; okuma ve yazma meraklısı, farklı kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem kazanmaktadır.

Fuarda kendi yayınlarınızı ve bu yayınlar vesilesiyle insanlığa ulaşmasını hedeflediğiniz ideallerinizi paylaşma imkanı bulabilirsiniz. Özellikle insanlığın îmân zaafı/inançsızlık içinde kıvrandığı ve bunu iliklerine varıncaya kadar yaşadığı bir zamanda, elinde Kur’an’ı Hakîm’in bu zamanın insanına hitap eden Risale-i Nur’lar gibi bir Kur’an tefsiri bulunduran Nur Talebesi için bulunmaz bir fırsattır.

Bunun yanında Risale-i Nur’ların prensipleri doğrultusunda hazırlanan veya Risale-i Nur’ları daha iyi anlamaya yönelik ve îmân ve Kur’an davasına hizmet amacıyla kaleme alınan yüzlerce kitapların sahipleri için tam da uygun zeminlerdir. Ayrıca Yeni Asya gibi günlük neşir organına, aylık dergisi olan ki; Can Kardeş gibi orta öğretim çağına hitap eden, Genç Yorum gibi biraz daha ileri yaştaki gençlere hitap eden, Bizim Aile daha ziyade hanımlar taifesine hitap eden, Köprü gibi akademik camiaya hitap eden bir dergiye sahip olan birleri için, bu neşir organlarını da aynı şekilde muhatapları ile buluşturmaya vesile olabilecek sergi alanlarıdır...

Günümüzde de fuar organizasyonları düzenlendikleri alanlara ciddi anlamda bir canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa hem ticari, hem de ileriki zamanlarda da devam edebilecek arkadaşlık ve dostlukların oluşabildiği bir hareketlilik de yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar da sağlamaktadır...

Ancak fuarlardan gerekli verimi alabilmek için çok önceden ciddi hazırlıkların yapılması ve bunun yanında “fuar ruhu”na vakıf ciddi bir ekiple çalışma yapılması da önem arzetmektedir... Bu vesile ile, İstanbul Tüyap Kitap Fuarına emeği geçen, katkısı olan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, yeni fuarlarda yeni başarılar diliyorum...