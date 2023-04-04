"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

“Kardinal Külahı”ndan “Kesik Başlar” modeline

İbrahim Aktaşcı
04 Nisan 2023, Salı
Sultan Fatih, İstanbul’un fethi öncesinde şehri kuşatınca, Bizans halkı ve komutanları, Katolik devletlerden yardım kabul edilip edilmeyeceği hususunda istişare ederler.

Bizans donanmaları komutanı Notaras, bu tartışmalar esnasında şu meşhur sözü söyler: “Kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim.” Ortodoks Bizans halkının büyük bir çoğunluğu da Notaras’la aynı fikirdedir. 

Çünkü bir önceki haçlı seferinde; Kudüs’ü fethetmek ve Hıristiyanlığı tebliğ etmek gibi dinî söylemlerle kendisine destekçi toplayan Haçlı ordusu, İstanbul’a gelince bu ideallerini bir kenara bırakıp, şehri yağmalayıp, yakıp yıkarlar.

Notaras’ın ve Bizans halkının Kardinal külahına olan nefreti de aslında, dinî sembol ve söylemleri şahsî çıkarlarına alet eden zalim Katolik liderlerine olan nefretten ileri gelmektedir. 

Halkı dinî söylemler ile yöneten idarecilerin zalimâne davranışlarına duyulan nefret, bir bakmışsın ki o idarecilerin dinine duyulan nefrete dönüşmüştür.

Yaşadığı acı tecrübelerden ders çıkaran Batı Devletleri, günümüzde “Kesik Başlar Modeli”ne geçerek bu meseleleri arkasında bırakmıştır.

Peki, nedir bu “Kesik Başlar” Modeli?

Kesik Başlar Modelinde, kimse idarecilerin başındaki örtüye, külaha ya da sarığa bakmaz. Kimse idarecilerin başıyla ya da başının içindeki inançla ilgilenmez. İdareciler bu yönüyle, halkın nazarında adeta birer kesik başlardır. 

Aynı şekilde idareciler de inançlarının sembolü olan şeyleri, halkın teveccühünü kazanmak için “ulu orta” başlarına koymazlar.

Geçtiğimiz günlerde, Batı’nın “Kesik Başlar” modelinden iki örnek vardı haberlerde.

İlki; ABD’nin ilk başörtülü hâkimi Nadia Kahf. Suriye kökenli bir aileden gelen Avukat Kahf, New Jersey Yüksek Mahkemesine hâkim olarak atandı. Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek görevine başlayan Kahf, ABD’de başörtüyle kürsüye çıkan ilk hâkim oldu. 

İkincisi ise İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf. İskoçya Başbakanlık konutunda ailesiyle birlikte iftar yapan Pakistan asıllı Hamza Yusuf, iftardan sonra ailesine teravih namazı kıldırdı ve o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ne İskoçya’da ve ne de Amerika’da, Hıristiyan halk sokaklara dökülüp, “din elden gidiyor” demedi. 

Birileri bu iki ismi azınlık Müslümanlara şirin görünmek için bu makamlara getirmedi. 

Çünkü Amerikan halkı hâkim Nadia Kahf’ın başörtüsüne değil verdiği kararların adil olup olmadığına, İskoçya halkı da Başbakan Hamza Yusuf’un hangi dine tabi olduğuna değil iyi bir yönetici olup olmadığına bakıyor. 

“Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka” diyen Yunus Emre’m hak söylemiş. 

O halde otuza kırka aldığı tac ile hırkayı kendisine sermaye yapıp bizden görünen, sonra da bizim tacımız ile hırkamızı itibarsızlaştıranlara dur deme vakti gelmedi mi?

Küçük bir bebek dahi, elini sıcak bir sobaya değdirip yaktığında, bir daha “cıss” deyip o sobaya dokunmazken, bunca acı tecrübelerden sonra, dindarlar, “dine hizmet ettirmek” gibi masum ve haklı görünen bir gerekçeyle de olsa, neden halen bu kadar devlete talipler?

Asırlarca “tüfeğinin içine gül” koyan bu millet, şimdi niçin siyaset saikasıyla o silahı barutla doldurmak istiyor? 

Sivil alanda “gül” dağıtarak yapılan dinî hizmet ile devlet gücüyle yapılan ve inançları delik deşik eden dinî hizmet, hiç birbiriyle kıyaslanabilir mi? 

O halde “örümceğin Sahibinin dinîne” bizim kusurumuz yüzünden tek bir laf gelmesin diye, şu şapkayı çıkarıp, fırlatalım ırmağa: 

“Şu şapkayı çıkarıp atıyorum ırmağa;

Her şeyim sizin olsun, hep sizin kesik başlar.

Rüyasında örümcek başlarsa ağlamağa,

İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar...”

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bütçe açığı yeni rekorlara

    Antakya'nın yüzde 80'i yıkıldı

    Psikolojik destek istiyorlar

    Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj oluşabilir

    Göller yöresi yarı yarıya kurudu

    Heyelan sebebiyle yan yattı

    Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edilecek

    NATO: PKK terör örgütüyle İsveç'teki uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ var

    İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'i şiddetle kınadı, BM'ye Filistin için "sorumluluk üstlen'' çağrısı

    İran ve Azerbaycan'dan birbirlerine karşılıklı nota

    Akıllarından bile geçirmesinler

    Dört bölgeye fırtına uyarısı

    Ramazan'ın ilk 10 gününde 9 milyonun üzerinde Müslüman Kabe'de ibadet etti

    İhtiyaç sahiplerine ‘askıda ekmek’

    Ruh yarasına merhemler... BİZİM AİLE DERGİSİ NİSAN SAYISI YİNE DOPDOLU

    Köln'de iftar buluşmasından dayanışma mesajları

    Hollanda'daki iftarda depremzedeler için 39 bin avro toplandı

    Bir Azerbaycan askeri mayın patlaması sonucu şehit oldu

    TÜİK'e göre enflasyon %50,02, ENAG'a göre %112,51, İTO'ya göre %73,02

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftardan TELE1’e
    Ali FERŞADOĞLU

    “Diyanet, sahuru erken mi yaptırıyor?!”
    İbrahim Aktaşcı

    “Kardinal Külahı”ndan “Kesik Başlar” modeline
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye fedâ olan hayatlar
    Cevher İLHAN

    “Kurşunlama” provokasyonu
    Genel

    Bütçe açığı yeni rekorlara
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Zeynep Toprak

    Ankara’da uhuvvet dolu iftar
    Süleyman KÖSMENE

    Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.