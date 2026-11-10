Vaktiyle, memleketin birinde, lokantadaki müşterilerden biri garsonu masaya çağırır.

Garsonun elinin yemeğe girdiğini ve hijyen kurallarına uyulmadığını göstermek isteyen müşteri, tabağı işaret eder ve şöyle der: “Garson, tabakta parmak izin var.”

Garson, müşterinin yüreğini ferahlatacak(!) şu cevabı verir: “Zararı yok bayım. Ne aramam var ne de yakalanmam, polisten korkacak hiçbir suçum yoktur şükür...”

Fon soygununun yankıları sürüyor. Muhalefet bu günlerde, halkın konuşulan paraların büyüklüğünü anlayabilmesi için türlü örnekler veriyor.

Mesela Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, buradan kalkmış, taa Şanlıurfalara gitmiş ve Göbeklitepe’nin önünden şöyle sesleniyor:

“Bugün Şanlıurfa’dayız. Göbeklitepe, insanlığın sıfır noktasında. 12 bin yıl önce, burada doğan bir insan, her gün 2 milyon lira para harcamış olsa, bugünkü fon yolsuzluğuna ulaşamıyorlar. Bugüne kadar biz Saadet Partisi olarak şunu söylüyorduk, son yüzyılın en büyük yolsuzluğu diyorduk. Göbeklitepe’yi görünce, 12 bin yıllık tarihi görünce ve bir ufak hesap yapınca, son yüzyılın değil insanlık tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız...”

Arıkan’ın fonun “göbeğinden” yaptığı bu hesap korkunç. Daha korkuncu şu:

12 bin yıllık Göbeklitepe dahi gün yüzüne çıkarıldı fakat fon listesindeki kazı-kazan çalışmaları devam ediyor ve liste henüz açıklanmadı.

TMSF’ye göre 455.578 kişi fon mağduru. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in verdiği bilgiye göre ise 141’i gerçek, 73’ü tüzel kişi olmak üzere 214 yatırımcı, fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr etmiş.

Vatandaşın her geçen gün büyüyen, “kim bu foncular, neden halen isimleri açıklanmadı” şeklindeki tepkisine, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den cevap geldi.

Güler: “455 bin 578 kişinin hepsinin bu fon dolandırıcılığı dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum. Yarın bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim.” dedi.

Konu, lekelenmeme hakkının uygulanmasındaki çifte standart olunca, biz de çok şey söylerdik, köşemizde çok da söyledik. Bugün sadece aktarmakla yetineceğiz.

Güler’in bu açıklamasına cevap, Şamil Tayyar’dan geldi:

“Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?”

Mesele aslında şöyle:

Fondan parayı vuran bu 214 kişi, tüm bir halkın ekmeğine göz dikmiş, yemeğine el uzatmış. Nihayetinde tabakta parmak izleri kalmış ve yakalanmışlar. Şimdi vatandaş, parmak izlerini işaret ederek, “fondan kâr eden bu 214 kişi kim” diye soruyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise fon mağduru dört yüz küsür bin kişinin lekelenmeme hakkını, polisten korkusu olmadığını bahane ederek, aslında yemeğin içine elini sokan 214 kişinin parmak izini karanlıkta bırakmış oluyor.

Yani mesele lekelenmeme hakkı değil. Lokantadaki müşterinin hesabı ödemeden kalkmasından, üstüne bir de müesseseye hesap sormasından çekiniyorlar.

Aşık Mahzuni Şerifle bitirelim:

“Doğru giden emekliyi sollarken, açık açık vurguncuyu kollarken,

Bizi toptan ahirete yollarken, tıka basa ye de bizi doy götür.

A güzelim incinmesin Çankaya, topla bizi götür yatır bankaya...”