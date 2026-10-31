“Arkadaşlar, aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı?”

Vaktiyle, memleketin birinde, bir kadın, oğlunu yanına çağırır ve sorar: “Evladım, dün akşam sana verdiğim beş kuruşu ne yaptın?” “İhtiyar bir dedeye verdim anne...”

Oğlunun bu davranışını ödüllendirmek isteyen kadın; “aferin benim şefkatli yavruma” der ve çocuğa bir beş kuruş daha verir.

Ertesi gün, çocuk annesine yine yalvarır: “Anneciğim, bir beş kuruş daha verir misin, hani o ihtiyar dede vardı yaa...”

Annesi bu kere öfkelenir: “Oğlum, niye her gün her gün o ihtiyar adama beş kuruş veriyorsun...” Çocuk cevaplar: “Çünkü çikolatalı gofret satıyor da...”

Bugünkü köşe yazımız; ağız ve yüzlerdeki kahverengi çikolata lekeleri hakkında olacak.

Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının Türkiye’deki yankıları sürüyor. Malumunuz, Azerbaycan Hükümeti; başörtüsü yasağını eleştiren bazı Türk aktivistler hakkında yakalama kararı çıkarmış, bu kişilerin Azerbaycan’a girişini de yasaklamıştı.

“Gardaşlığımıza” halel gelmesin(!) isteyen Türk Hükümeti de yasağı eleştirenlerden biri olan Oktay Saral’ı, Aliyev’in ricası üzerine görevden almıştı.

Türkiye’nin verdiği taviz, Saral’la kalmadı. Aliyev’i eleştirenlerden biri olan, Köklü Değişim Medya Grubu İstanbul temsilcisi Muhammed Emin Yıldırım ve diğer bazı kişiler de Türkiye’de gözaltına alındı ve ifade verdiler. Gözaltıların ise devamı gelecek gibi görünüyor.

Gelişmeleri yakından takip eden muhafazakâr seçmen ise endişeli ve şöyle düşünüyor: “Benim başörtülü bacım için yıllardır mücadele veren AKP, nasıl oluyor da bugün, Azerbaycan’daki başörtüsü yasağını eleştiren ehl-i hak, mert kardeşlerimizi kolayca Aliyev’in önüne atabiliyor?”

Değerler siyasetini, pragmatizme feda etmiş gibi görünen iktidar, sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirilerden biri dikkat çekiciydi.

Ayasofya Camii eski İmamı Mehmet Boynukalın X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Roller değişiyor. Kılıçdaroğlu başörtüsünü savunuyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, başörtüsünü savunduğu için görevden alınıyor. Faşist laiklik başörtüsünü doğrudan yasaklıyor. Yeşil laiklik ise başörtüsünün içini boşaltıyor ve uzun vadede daha tahrip edici oluyor!”

İşin ilginç yanı, eleştiriler kadar savunmalar da dikkat çekiciydi. Yeni Asya TV Youtube Kanalında yayınlanan; “Azerbaycan tartışması: Asıl mesele ne?” isimli Ahmet Battal hocamızın videosunun altına, bir Azerbaycanlı kullanıcı tarafından şöyle bir yorum yazıldı:

“İsrail’le, Azerbaycan arasını bozmayın! Biz hiçbir kötülük görmedik!”

Öyle anlaşılıyor ki “neden” sorusunun cevabını bulmak için bazen eleştirilere değil savunmalara da bakmak gerekiyor. Her neyse, gelelim şimdi çikolatanın zararlarına.

İktidara verdiği beş kuruşların; dinî ve manevî hassasiyetlerin muhafazasında ve değerler siyaseti için değil de çikolatalı gofret için sarf edildiğini gören ve aldatıldığını düşünen muhafazakâr seçmen sayısı, bugün hiç olmadığı kadar fazla.

Önce fon krizi, ardından da başörtüsü yasağı meselesinde; ilke ve değerlerin konjonktür ve menfaate “gurban” edildiğini gören ve hayal kırıklığına uğrayan muhafazakâr seçmen, iktidardakilere şu soruyu sormaya başladı:

“Arkadaşlar, aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı?”