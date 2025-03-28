"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Kırık kurabiye sendromu ve “Fıs-bol”

İbrahim Aktaşcı
28 Mart 2025, Cuma
Kırık kurabiye sendromunu duymuş muydunuz? Teorinin sahibi Psikolog Aletha Solter bu sendromu şöyle tarif ve tasvir ediyor:

Gün içerisinde yaşadığı stresi biriktiren, haksızlıklar karşısında itiraz edemeyen ve kendini ifade edemeyen bir çocuk düşünelim. Bu çocuk kendini çok yalnız hissediyor ve gün boyu problemlerini görmezden gelerek, onlar yokmuş gibi yaşıyor. 

Stresini biriktiren çocuk, akşam eve geldiğinde birden ağlama krizine giriyor. Çocuğa “niye ağlıyorsun” diye sorduklarında ise hıçkırıklar içinde şöyle cevap veriyor: “Tabağımdaki kurabiye kırık olduğu için...”

Bugünkü köşe yazımız teorilerin çarpışması hakkında olacak.  Bilindiği üzere birkaç hafta önce oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi ile tatil edilmiş idi. 

O maçın oynandığı gece, Düzce’de birbiriyle futbol tartışmasına tutuşan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı iki taraftarın kavgası ölümle bitmiş ve biri diğerini futbol için öldürmüş idi. 

Bu tatsız hadiseden sonra futbolda birazcık olsun sular durulur diye beklerken aksine gerginlik daha da tırmandı. Türk hakemlerine güvenme- yen bazı futbol seyircisi “Türk ligi yabancı hakemlerle oynansın” derken, bazıları “yabancı hakemlerin dahi ayarlanabileceğini” iddia ediyordu. 

Bilhassa birkaç seneden beri futbolda oldukça gergin bir ortam var. Taraftarlar ve kulüpler, rakiplerini haksızlık yapmakla suçluyor, hatta “şucu, bucu, ...öcü diye” itham ediyorlar. Aklıselim, futbol üzerinden yaşanan kutuplaşmayı “düdüklü tencere metaforu” ile yorumluyor. 

Metafor şöyle: Bir düdüklü tencereyi suyla doldurup kapağını kapatırsanız su ısındıkça içindeki basınç da artar. Bir süre sonra tencerenin üzerindeki düdükten “fıs sesi” ve buhar çıkmaya başlar. Eğer bu fıslama olmasa tencere basıncın etkisiyle patlayacaktır.

İşte bu örnekte olduğu gibi, baskıcı yönetimler; adaletsizlik ve haksızlık ile hüküm sürdükleri ülkelerde, vatandaşları için; futbol, sanat ve mizah gibi küçük havalandırma kanalları bırakırlar ki vatandaşın öfkesi birikip de kendilerine patlamasın. 

Ülkemizdeki tek adam rejimi de halkın itiraz etme duygusunu tatmin etmek ve vatandaşın öfkesini kontrollü şekilde tahliye etmek için futbolu oldukça iyi kullanıyor. 

Bu sebeple olacak ki iktidar futboldaki bu kaos ortamına deva bulmak yerine kaosu körüklüyor ve halka bir meşgale sunuyor. Galiba son yıllarda ülkemiz futbolundaki gerginliğin bu denli artmasının sebebi de bu. 

Ancak zurna şurada zırt diyor ve teoriler birbiriyle çatışıp çakışıyor: 

Meclisin ve mahkemelerin adeta askıya alınması, vatandaş enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilirken birilerinin göstere göstere yağ ile balı götürmesi, şikâyet mercilerinin vatandaşa sağır kişilerden seçilmesi öyle bir raddeye geldi ki stresini biriktiren vatandaş, “kırık kurabiye için dahi” birbirini öldürmeye başladı.

Düdüklü tencere fıslaması, basıncın düşmesine ve vatandaşın öfkesini tahliye etmeye yetmiyor. 

Halkın itiraz duygusunu tatmin için kontrollü şekilde bırakılan havalandırma kanalları dahi artık tıkanmış durumda. Hükümetin “kendisine itiraz edilmesin” diye açtığı havalandırma kanalında vatandaşlar, “birbirlerine fıslamak” yerine “birbirlerine patlıyorlar.” 

Öyle görünüyor ki bu tencere, bu istibdatın basıncına dayanamaz. Galiba artık ocağın altını kapatmak gerek. 

Ey muhalefet, neredesiniz? 

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'dan Gazze'ye dua yağdı: "Kalbimiz Gazze'deki kardeşlerimizle, acı duyuyoruz, kalplerimiz kırık''

    Burhan: Hartum şu an özgür

    İş insanı 6 kardeş 16 yıldır komşuları için iftar sofrası kuruyor

    Gazze'de 1 günde 180'den fazla çocuk şehit edildi

    Bayram namazı saatleri

    Rutte: Litvanya'da kaybolan 4 ABD askeri öldürüldü

    Kısıtlamalar da engel olamadı: 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'nde saf tuttu

    Yol hipnozuna dikkat!

    Uludağ'daki otelde çıkan yangında 2 kişi öldü - İşletme belgesi olmadığı için ocak ayında kapatılmış!

    20 milyon öğrenci için ara tatil başlıyor

    Kartalkaya faciası soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
    📷

    Bediüzzaman, İslâm âleminin ilerlemesinin yolunu yüzyıl önce göstermişti: İslam alemi hürriyet ve şuraya muhtaç

    İstanbullu okuyucularımız iftarda buluştu

    Kadir gecesi özel program: Bin aydan daha hayırlı gece...

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

    Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

    Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

    AB'den en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi stoklanması çağrısı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yolsuzluk mu var, yoksa hukuksuzluk mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    İhlâs Risalesi okumaları üzerine bir not
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    ABD hükümeti siyasal İslâmcılara dokunacak gibi...
    Erdal Odabaş

    Adalet, herkes için
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uyanış çağrısı ve nesl-i cedid
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlik ve Mehdiyet
    Faruk ÇAKIR

    “Adalet sistemi iyi” diyen kaç kişi?
    İbrahim Aktaşcı

    Kırık kurabiye sendromu ve “Fıs-bol”
    Cevher İLHAN

    Yine dinin siyasette istimali

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.