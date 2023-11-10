"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

S.O.S.’yal medya!

İbrahim Aktaşcı
10 Kasım 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, tavşanın biri dağa küser. Küstüğü anlaşılsın diye sosyal medya hesabından “atarlı giderli” paylaşımlar yapar. Tavşan bununla da kalmaz. Dağı önce arkadaşlıktan çıkarır, sonra da engeller.

Mesele sonradan anlaşılır. Meğer bizim tavşan, dağın, başındaki bulutlara ithafen yaptığı paylaşımları kendi üzerine alınmıştır…

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile toplumdaki ahlâkî çöküntü ve kötü alışkanlıklar arasındaki ilişki son yıllarda sıkça sorgulanıyor. Biz bu kısmı bir kenara bırakıp, sosyal medyanın kardeşlik ve muhabbete verdiği zararlardan söz etmek istiyoruz.

Teknolojinin gelişmesi ve iletişim araçlarının çoğalması, bazı sosyolojik problemleri de beraberinde getirdi. 

Meselâ arkadaşlık listenizde bulunan kişilerin fotoğraflarını like’lamamak, hikâyelerine/durumlarına bakmamak, müjdeli bir haber paylaştığında mesaj ile onu tebrik etmemek, sosyal medya yasalarına göre kusurlu hareketlerden…

İlk okuduğunuzda önemsizmiş gibi görünen bu davranışlar, beklenti halinde olan çoğu kişide bir hayal kırıklığı meydana getiriyor ve bu durum o kişilerin kendilerini değersiz hissetmelerine kadar varıyor.

Bu aşamada, kimi kastettiği bilinmeyen “atarlı giderli” paylaşımlar boy gösteriyor. Listesindeki bazı arkadaşlarından beklediği değeri göremeyen bir kişi, onların görebileceği şekilde ama onları doğrudan işaret etmeyen sitemli sözlerle, “size ihtiyacım yok” mesajı vermek ve böylece psikolojisini rahatlatmak istiyor. 

İşte tam da burada zurna “zırt” diyor. Hikâyemizde olduğu gibi, başındaki buluta gönderme yapan dağın paylaşımını kendi üzerine alan tavşan, “bu sözler bana galiba” diyerek başlıyor “dağ”a sallamaya. Yok yere tavşanın paylaşımlarını üzerine alan başkalarını da siz hesap edin. 

Sosyal medya paylaşımlarının kardeşliğe ve muhabbete zarar veren ve müminlerde nifak, kin, haset ve düşmanlığa sebebiyet veren bu zehrinden kurtulmak için asrın harika tabibinin ilaçlarından bir reçeteyi aşağıya bırakıyoruz:

1. Sosyal medya dediğimiz mecra, en nihayetinde sanal bir âlemdir. Rüyanızda size selam vermeyen bir adama, uyandığınızda “bana selam vermedi” diye küsmek nasıl bir divanelikse, bir kişiye, kime söylediği belli olmayan paylaşımları sebebiyle darılmak da öyle bir divaneliktir.

2. Bir kimse rehberinizde veya sosyal medya hesabınızda kayıtlı ise sizin için o kişinin sokaktaki yabancıdan farkı vardır. Siz o kişiye; İslamiyet, akrabalık, arkadaşlık, komşuluk ve aranızdaki mazi gibi onlarca sebeple kıymet veriyorsunuz. O kimsenin muhabbet beslediğiniz onlarca masumane özelliğini, hoşunuza gitmeyen tek bir sıfatı yüzünden silip atmak doğru olur mu?

3. Hadis-i Şerif’te buyurulmuştur ki: “Mü’minin, mü’mine üç günden fazla küsmesi helal değildir.” Sosyal medyada gördüğümüz ve bize yazıldığı dahi şüpheli olan bir paylaşım sebebiyle, dinimizce dahi hoş görülmeyen böyle bir günaha girmeye değer mi?

4. Düşmanlık etmek istiyorsak, düşmanlığın kendisine düşmanlık edelim. Binlerce kâfir, zalim, ahlaksız düşman öylece duruyorken, niçin rehberimizdeki arkadaşlarımıza düşmanlık ediyoruz?

5. “Benim dünya görüşüm en güzeldir” demeye hakkımız var. “Yalnızca benim dünya görüşüm güzeldir” demeye ise hakkımız yok. Bize göre “görüşü çirkindir” diye de dostlarımıza darılmayalım.

Unutmayalım, birbirimize düşman oldukça kuvvetimiz hiçe iner. Az bir kuvvetle yeniliriz. Cenazesine gittiğimizde “keşke hayatta olsaydı, şimdi koşar boynuna sarılırdım” diyeceğimiz kişilere bu kadar kolay küsmeyelim…

Okunma Sayısı: 363
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi Gazze için ''somut'' adım atma zamanı

    'İstanbul'daki barajlarda 2 aylık su var'

    Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresi İsrail saldırısı altında

    Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'ndeki 4. maçında 3. yenilgisini aldı

    Okullar ara tatile giriyor

    İsrail son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı

    Gazze’deki 40 bin konut tamamen yıkıldı

    Kayseri’de 304 hafız icazet aldı

    İnsanlık artık ayağa kalkmalı

    Doğu Karadeniz'e sağanak uyarısı

    Gazze'de insani durum "felaket" boyutunda - ''Vallahi tadına hasret kaldım, susuzluktan öleceğim''

    Reçete Kur’an’da

    Fenerbahçe Ludogorets'le karşılaşacak

    Galatasaray Almanya'dan eli boş döndü

    Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 108 saldırı belgelendi

    Gazze'deki şehit sayısı 10 bin 569'a yükseldi - Endonezya Hastanesinin ''24 saatlik'' yakıtı kaldı

    'Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü'

    Hazine % 42 faizle borçlandı

    Bankaların kârı, halkın borcu arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çifte kuşatma
    Orhan Ali YILMAZ

    Yargıtay, aslında ne demek istiyor?...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kızıl Sultan ile Ulu Hakan arasında
    Süleyman KÖSMENE

    Gelin ata binmiş, “ya nasip! demiş?
    Faruk ÇAKIR

    Ah hukuk vah adalet!
    İbrahim Aktaşcı

    S.O.S.’yal medya!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Oğluma namaz kıldıramıyorum!..”
    Aytekin COŞKUN

    Müttefiklik, Blinken, Hamas ve işgalci İsrail
    Cevher İLHAN

    Ve “Gazze’yi de İsrailleştirme planı”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.