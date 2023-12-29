Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (3)

Ahrar / Demokratlara siyasette çıkarılan engelleri irdelemeye devam ediyoruz.

12 Ekim 1969 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi, hükümeti kuracak kadar sandalye kazanarak tek başına iktidarını sürdürdü; Demokratikleşme ve ekonomik kalkınma hamlelerine devam etti. (1)

Derin odaklar, demokratların gücünü kırmak ve bu hamleleri akamete uğratmak için sağ cenahta başka partilerin kurulmasını ve AP’ye rakip olmasını şiddetle arzu ediyor ve bekliyorlardı.

AP listelerine giremeyen ve seçilemeyen küskün bazı mebusların ve Necmettin Erbakan’ın aralarında bulunduğu dindar kimlikli bir grup tarafından 26 Ocak 1970’te Milli Nizam Partisi kuruldu. Bu partinin kuruluşunu haber alan Bediüzzaman’ın Talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, istişare için yanına çağırdığı Mehmet Kırkıncı’ya bir sabah, “Kalk Hocam! Kalk! Ben bu gece uyuyamadım. Bu parti din namına kurulduğu için dindarları şaşırtacak ve dine çok zarar verecek” dedi. (2) Ne yazık ki sonra ki süreçte meydana gelen olaylar, onu bu endişesinde haklı çıkardı.

Demokrasi zemininde dinî hizmetlerin geliştiğini, Kemalizm’in de zayıfladığını gören ordu yönetimi, 12 Mart 1971’de askeri bir muhtıra ile iktidarı istifaya zorladı. Hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine CHP milletvekili Nihat Erim’i partisinden istifa ettirip gûya tarafsızlaştırarak, onun başbakanlığında “partiler üstü” bir hükümet kurdurdular.

Muhtıra sonrasında MNP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı, lideri olan Necmettin Erbakan İsviçre’ye gitti. 1971 İhtilâlcilerin hedefi, AP’nin tek başına iktidarını engellemek ve Halk Parti’sini iktidara taşımaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde, sağda yeni bir parti kurdurularak ve onunla kurulacak bir koalisyonla CHP’yi dolaylı bir şekilde iktidara getirmektir. Onlar, bu iş için Turgut Sunalp, Muhsin Batur ve Haydar Saltuk adlı generalleri İsviçre’ye göndererek N. Erbakan’ı ülkeye dönüp parti kurması için ikna ettiler.(3)

N. Erbakan yurda döndü ve 1972’de kurulan MSP’nin başına geçti. AP’yi destekleyen dindar kitlenin bir kısmı o partiye yönelince Demokratların gücü zayıfladı ve tek başlarına iktidara gelme yolları kesildi. İhtilalcilerin diğer bir hedefi, Halk Partisini iktidara getirerek, 1971 öncesi olaylarda anarşi çıkardıklarından dolayı içeri atılan 5 bin anarşisti hapisten çıkarmak idi.(4)

14 Ekim 1973’te yapılan Genel Seçimlerinde Halk partisi 185 Milletvekili ile birinci partiye yükseldi. AP 148 Milletvekili ile ikinci parti konumuna düştü. MSP 48 milletvekili çıkardı. İhtilalcilerin planladığı gibi Halk Partisi öne geçti, AP geriledi. CHP tek başına hükümet kuracak kadar milletvekili çıkaramayınca, Ocak 1974’te CHP – MSP Koalisyonu kuruldu. (5)

MSP’nin sahneye çıkması, komünistlere ve aşırı sol gruplara kol kanat geren o günün Halk Partisinin işine yaradı. Bu durum Türkiye siyasetinde denge ve istikrar unsuru olan, yönetimde liyakat sahibi olan Demokratların gücünü zayıflattı. Sonra koalisyonlar dönemi başladı. Ne yazık ki ülkenin demokrasi ve maddî kalkınma yolculuğu bu gelişmelerle zora girdi.

(Devam edecek)

Dipnotlar:

1. tr.wikipedia.org

2. İbrahim Kaygusuz, Zübeyir Gündüzalp 2006, s.446.

3, M. Kutlular, İşte Hayatım, (2008), s.261 vd.

4. Age., s.262 vd.

5. tr.wikipedia.org