Gazete ve dava (1)

İnsanların birbirleriyle iletişimlerini sağlayan televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi haberleşme vasıtalarına medya adı verildiği bilinmektedir. Medyanın fikir ve düşüncelerin kamuoyuna tanıtılıp kabul ettirilmesindeki önemli fonksiyonu malûmdur.

Günümüzde tv’ler, sosyal medya denen WhatsApp, Facebook, Youtube, instegram, X (Twitter) gibi internet platformları her ne kadar öne geçtiyse de, medyanın yazılı ve görsel kolu olan gazete, kitleleri etkilemedeki önemini sürdürmektedir. Çoğunlukla her bir fikir ve inanç cereyanının ya bir gazetesi, ya da bir dergisi vardır.

İman ve Kur’ân hizmeti yapan Risale-i Nur cereyanının gazete gibi bir medya ayağının olması önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde bu ihtiyaç Yeni Asya gazetesi tarafından karşılanmaktadır.

ÜSTAD GAZETELERİ DAVASINA HİZMET ETTİRMİŞTİR

Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Said Döneminde (1923–1949 arası); basına Kemalist rejimin meddahlık vazifesi verildiği, farklı görüşlerin ifade edildiği bir gazete ve derginin basımı ve yayımlanmasına müsaade edilmediği, tek partili istibdat yönetimi döneminde gazetelerden uzak durarak iman ve Kur’ân hizmetine ve bu yolda talebe yetiştirmeye yoğunlaşmıştır. O’nun, Eski Said (1878- 1923 arası) ve Üçüncü Said (1949-1960 arası) hayat devrelerinde gazetelerle ilgilendiği bilinmektedir.

Üstad’ın, fikir ve düşüncelerini İkinci Meşrutiyet döneminde devrin önde gelen büyük gazetelerinde makaleler yazarak neşrettiğini Eski Said Dönemi Eserleri’nden öğrenmekteyiz.

1950’de çok partili döneme girilmesinden 1960’ta vefatına kadar geçen safhada basına bigâne kalmamış, talebelerine gazeteler aldırarak Zübeyir Gündüzalp’ten kendisine okumasını istemiş, oralarda çıkan müspet haber ve makalelerin bir kısmını Külliyata dâhil etmiştir. 1 Hayırlı yayın yapan, Risale-i Nur hizmetlerinden bahseden gazete ve dergileri takdir ve tebrik etmiş, yıkıcı, din, iman ve Risale-i Nur aleyhine yayın yapan mevkutelere cevaplar yazıp göndermiştir. 2

YENİ ASYA’YI AĞABEYLER KURMUŞLARDIR

Üstad’ın vefatından sonra başta Zübeyir Ağabey olmak üzere saff-ı evvel Nur Talebeleri, basındaki boşluğu dolduracak bir gazete çıkarma arayışına girmişler, biri kapatılınca diğerinin başladığı haftalık olarak yayımlanan Zülfikar, Uhuvvet, İttihad adlı gazeteleri çıkarmışlar.

Haftalık gazete ihtiyaca tam cevap veremeyince, Zübeyir Ağabey’in öncülüğünde Ağabeyler, istişare neticesinde “Yeni Asya” adıyla yeni günlük bir gazete yayımlanmasına karar vermişlerdir. Yeni Asya 21 Şubat 1970’te günlük olarak yayına başlamıştır.

Zübeyir Ağabey, “Bu gazete bizim için âdeta günlük bir lâhika mektubudur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumak birlik ve beraberliğimizi yeteri kadar temin edemez. Üstad’ın siyasî ve sosyal olaylar ve yaşayış noktasındaki görüşlerinde, ölçülerinde de birleşmedikçe; onları Üstad’ın anladığı şekilde anlamadıkça birlik ve beraberliğimiz tam olmaz. Bunu da sağlayacak günlük gazetedir” 3 demiştir.

Gazetemiz, yayımlandığı günden bugüne kadar önüne çıkarılan engelleri aşarak meslek ve meşrep ölçülerinden inhiraf etmeden Nur’un medyadaki dili olmaya; Üstad’ı ve Risale-i Nur’u Türkiye toplumuna, “Âlem-i İslâm”a ve bütün insanlığa tanıtma hedefine doğru ilerlemeye devam etmektedir.

Dipnotlar:

1 - Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, Tahliller.

2 - Emirdağ Lâhikası, s. 573.

3 - M. Kutlular, İşte Hayatım, YAN, 2008, s. 103.