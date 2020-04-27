Tevhidin çeşitleri kaçtır?

CEVAP: Tevhid / Allah’ın birliği ikidir.
1– ÂMİYANE TEVHİD: “Allah’ın şeriki yok. Bu kâinat O'nun mülküdür.” demektir. Babadan, atadan öğrenilen bu tevhid sahiplerinin, gaflet ve dalâlete düşme tehlikesi vardır.
2– HAKİKÎ TEVHİD: “Allah birdir, mülk O'nundur, vücut O'nundur, her şey O'nundur” demek ve sarsılmayan bir itikada sahip olmaktır. Bu tevhid sahipleri, her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın sikkesini, mührünü okur. Böylece huzurî / Allah’ı görüyor gibi bir tevhid melekesine sahip olurlar, dalâlet ve evhamın taarruzlarından kurtulurlar. (Mesnevî-i Nuriye, s. 22.)