"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Torba kanundaki kumar

Mehmet KARA
23 Haziran 2025, Pazartesi
Hükûmet 4 sene önce “torba yasa” uygulamalarına son verileceği ve yasaların milletvekilleri tarafından yapılacağını söylese de özellikle Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildiğinden bu yana “yasa görüşme sürecinde tasarruf sağlamak” amacıyla “torba yasa uygulaması”nı sürdürmeye devam ediyor.

Oysa CHS’ye geçilmeden önce “Bundan sonra bu kadar maddeli ‘torba yasa’yı görmeyeceksiniz. ‘torba’ gibi bir lâfı yasama literatürümüzden çıkaracağız inşallah. Sayın Başbakanımızın tâlimatı budur.” denilmişti ama anlaşılıyor ki, hükûmet bu uygulamayı çok sevdi.

Birbiriyle alâkasız kanun tasarı ve tekliflerinin aynı torbaya konularak görüşülen “torba kanun”la ilgili tartışmalar devam ederken, bu kanunlarla ilgili önergeler ya komisyonda ya da genel kuruldaki görüşmeleri sırasında geçirilmeye çalışılıyor. Bu yöntemle bazı maddeler kaşla göz arasında geçirilmeye çalışılıyor.

***

BU KADAR YETKİ SÜRDÜRÜLEMEZ

Geçtiğimiz hafta da yine birbiriyle alakasız maddeler torbaya doldurularak geçirildi.

Torbaya doldurulan 32 tane maddenin 26’sı Anayasa Mahkemesinin reddettiği maddelerdi.

Muhalefet partileri temsilcileri torba kanunda; Cumhurbaşkanı’na bir sürü iş yüklendiğini, subayların rütbe bekleme sürelerinden rektör atamaları yetkisine, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının bütçelerinden alınan payın yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılma yetkisinden, Millî Savunma Üniversitesinin rektörünün atanmasına, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin belirlenmesinden spor faaliyetlerinde de etkin rol alması sebebiyle bu ofislerin kurulmasına kadar birçok yetkinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini tenkit ederek, bu kadar iş yüküyle uğraşan bir Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin meseleleriyle uğraşamayacağını, bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını söyleseler de kanun Meclis’te kabul edildi.

***

“HÜKÛMET ELİYLE ÜLKE KUMARHANEYE ÇEVRİLDİ!”

Devlet ve vakıf üniversitelerine rektörün Cumhurbaşkanınca atanmasının da kabul edildiği torba kanunun içinde yer alan dikkat çekici bir madde ise, bahis ve şans oyunlarındaki düzenlemeydi.

Bu madde görüşürlerken Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Hükûmet eliyle özelleştirilen Millî Piyango’yla memleketi resmen kumarhaneye çevirdiniz. Bu torba kanunla piyango bayilerinin denetimini özel hukuk tüzel kişilerine veriyorsunuz. Gençlerimiz daha çok zehirlensin, kumar bağımlısı olsun, aileler parçalansın mı istiyorsunuz? Anaların, babaların, çocukların ahını alıyorsunuz; geleceğini karartıyorsunuz gençlerimizin. İktidarınızda memleket esrar, eroin, uyuşturucu cenneti oldu; memleketi iktidarınızda kumarhaneye çevirdiniz. İntiharlar, cinayetler arttı; hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi adi suçlarda patlama oldu.” diyerek sert eleştiri ve ikaz bulundu.

***

ECZACI, AVUKAT İLAN VEREMEZKEN...

DEVA Parti Sözcüsü, Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da, bu madde ile kumarın önündeki tüm bürokratik engellerin kaldırıldığını, ülkeyi tam bir açık hava kumarhanesi hâline çevirdiğini söyledi. 

Kısacık’ın verdiği örnek ise dikkat çekiciydi: “Net söyleyeyim ve kumarı teşvik de ediyorsunuz, Çukurambar’a gidin, en iyi billboardlarda sanal bahis ilânları var. Otobüs durağının raketinden asılmış ilânda, ‘İndir anında olay online’da’ diyor. İlâna, bir de genç koymuşlar. Hedef kitle de belli. İşte bu, kumarın teşvik edildiğinin en iyi göstergesi. Avukat kendi ofisinin ilânını veremiyor, eczacı ‘ben şuraya eczane açtım’ diye ilân veremiyor ama kumarbazın önündeki tüm engeller serbest…”

Kısacık bunları söylerken DEVA Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, iktidar sıralarında üç vekilinin olduğunu söyleyip, “Çünkü en büyük kumarbaz Demirören grubu, o da Cumhurbaşkanı’nın gözdesi” demesi de enteresandı.

Bunlar konuşulurken AKP’li milletvekilleri genel kurul salonunda olmadığı için bu sözleri duymadılar, duysalar kanuna oy verirler miydi? 

Torba kanun içine sıkıştırılan bu maddeler kaşla göz arasında geçip gitti, iktidar ise bütün itirazlara anayasaya uygun olmadığının söylenmesine, kaldıracaklarını söylemelerine rağmen torba kanun uygulamasını devam ettiriyor.

Okunma Sayısı: 687
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    📷

    Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

    Şam'da bir kilisede patlama oldu: 20 kişi öldü - Suriye İçişleri Bakanlığı: Saldırıyı DEAŞ'lı bir terörist yaptı

    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alıdıktan sonra yeniden başladı

    'İran'da vurulan nükleer tesisler insanları olumsuz etkilemeyecek'

    ABD'nin İran saldırısına dünyadan tepkiler

    'ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planı yok'

    Altaylı tutuklandı

    İran, ABD'nin saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı - İran ilk defa "Hayberşıken" füzesini kullandı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.