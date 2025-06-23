Mağaza satış temsilcileri Barla’da buluşuyor

Yeni Asya'nın geleneksel buluşması 27-29 Haziran'da Barla’da gerçekleşecek

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Birimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yeni Asya Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı,” bu yıl 27-29 Haziran 2025 tarihleri arasında, Bediüzzaman Hazretlerine ev sahipliği yapmış, manevî atmosferiyle öne çıkan Barla'da Yeni Asya Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Toplantıya Türkiye genelinde görev yapan Yeni Asya Mağaza Satış Temsilcileri davet edildi. İhtisas toplantısında, satış ve tanıtım stratejileri, geçmiş dönemin değerlendirilmesi, gelecek döneme ait proje ve hedefler, mağaza tecrübeleri, yerel başarı hikâyeleri ve Risale-i Nur hizmetlerinde mağazaların rolü gibi birçok başlık masaya yatırılacak.

Aynı zamanda temsilciler arasında tecrübe paylaşımı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek çevre gezileri türünden sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

Yeni Asya’nın hizmet anlayışını sahada temsil eden değerli mağaza mensuplarını bir araya getirecek bu özel programın, hem istişarî, hem de manevî kazanımlarıyla dopdolu geçmesi bekleniyor.

Demokrasiye Adanmış Bir Ömür: Süleyman Demirel’i Rahmetle Andık

Demokrat duruşuyla hafızalarda yer eden 9. Cumhurbaşkanı vefatının 10. yılında anıldı

Cumhuriyet tarihimizin önemli simalarından, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 10. yılında Yeni Asya sayfalarında özel bölümlerle anıldı. “Barajlar Kralı,” “Demokrat Lider” gibi unvanlarla hafızalara kazınan Demirel'in hem altyapı yatırımlarıyla maddî kalkınmaya, hem de temel hak ve hürriyetlere dayalı siyasî duruşuyla manevî kalkınmaya katkıları bir kez daha vurgulandı.

Yeni Asya’nın hazırladığı özel sayfalarda, Demirel’in çok yönlü hizmetleri, demokratik değerlere olan bağlılığı ve siyaset hayatındaki mümeyyiz vasıfları işlendi. Köşe yazılarında, onu zamanında eleştirmiş olan isimlerin bile yıllar sonra teslim ettiği demokrat karakterine dikkat çekildi. Özellikle genç nesillerin Demirel'i yakından tanımaları amaçlandı.

Ayrıca uzun yıllar Demirel’in yakın çalışma arkadaşlığını yapmış 16. Dönem İstanbul Milletvekili Recep Özel, onun Bediüzzaman Said Nursî’ye ve Risale-i Nur’a duyduğu hürmeti ilk elden anlattı. Bu şahitlik, okuyucular arasında büyük yankı uyandırdı.

Yayınlarımız, okuyucularımızdan yoğun ilgi, tebrik ve teşekkür mesajları aldı. Demirel’in hayatı ve hizmetleri vesilesiyle, Türkiye’nin demokratik birikimi ve Risale-i Nur’un toplumsal etkisi bir kez daha gündeme taşındı.

Hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.