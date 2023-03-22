"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ramazan sofraları

İbrahim Yasir Teğiş
22 Mart 2023, Çarşamba
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

İşte Ramazan-ı Şerif’teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. (Ramazan Risalesi)

Geçen ayların, mevsimlerin, zorlu ve çetin günlerin ardından bir Ramazan ayına daha Allah’ın izni ile gelmiş bulunmaktayız. Şimdiden Ramazan hazırlıkları yapılmaya başlandı, belki yemek listeleri bile hazırlandı. Bizlerin yapmış olduğu küçük bir ankette “Ramazan sofraları deyince aklınıza ne geliyor?” diye sorduk.

Peki, sizin aklınıza ne geliyor?

Cevapların yüzde doksanı uzun, çeşit çeşit yemeği içinde barındıran, enfes bir sofra oldu ki bence, bu doğru olmayan bir durum olmasının yanında şaşırtıcı olmayan da bir sonuç. Keza açın halinden anlama ve Allah rızası için ibadet etme amacı ile yola başlayıp bu sofraları bu hale getiren de maalesef bizleriz.

Oysa Peygamber efendimiz (s.a.v) üç hurma ile veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar etmeyi severdi. Çeşit çeşit yemek yemekten kaçınırdı.

Tabi bunlar bizim için bir hedef olmalı, bunları aynen yapalım demiyorum, fakat vasat yolun yolcusu vasat yolda gitmeli. Ne bizlerin günlük aktivitesini engelleyecek kadar az, ne de bizleri Ramazan’ın nurundan uzaklaştıracak kadar çok yememek bizler için en iyisi olacaktır ki bir iktisat ve şükür abidesi olan Üstad’ımızın talebesi olmak da bunu gerektirir kanaatindeyim.

Biraz da işin biyolojik kısmına değinmek gerekirse, sindirim sistemimiz vücut iç dengesi olarak adlandırdığımız ‘homeostaz’a dâhil olmayan bir sistemdir. Kısa ve öz tanımlamak gerekirse kendi içinde küçük bir vücuttur. Bu sistemi gereğinden fazla yormak vücudun diğer işlerini aksatmasına sebebiyet verecektir ki Peygamber efendimiz “tüm hastalıklar tokluktan, tüm hastalıkların şifası ise açlıktan gelir” demiştir.

Yani iftar vakti geldi, taam üstüne taam, çeşit çeşit yemekler ve ani ve hızlı bir şekilde midenin haddinden fazla yiyecekler ile bir şifa ve nur kaynağı olan orucu bir dert vesikasına dönmesine kendi elimizle gayret etmiş oluyoruz.

Allah, bizleri bu Ramazan’da, Ramazan’ın hikmet ve gayesine yakışır bir şekilde oruç tutabilmeyi nasip eylesin. Büyük âlimlerin az yemek, az konuşmak ve az uyumak düsturunu hayatlarına dahil edebilen kulları zümresine kabul etsin, Kur’an’ı Kerim’i ve Risale-i Nurları feyz ile okuyup, onların nurlarından bir nur alabilmeyi ihsan eylesin.

“Ya Rabb! Kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hâkim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.”

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    Fırsatçılara izin verilmesin

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    📷

    İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

    Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

    “Işık hadisesi” izlenemedi

    Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

    İstanbul'da 3400 davulcu görev alacak

    Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

    AB’den 7 milyar euro

    Sel çiftçiyi de vurdu

    Vefat sayısı 21’e çıktı

    Onarıcı liderlik yapacağım

    Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

    Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ABD'den 50 milyon dolarlık ek yardım

    Dünya nüfusunun sadece 100 binde 1'i hava kirliliği açısından rahat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu iktidar ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    Sebahattin YAŞAR

    Gelişmeler kötü değil
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin feyzi üzerimizde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası
    Raşit YÜCEL

    Kıyamete kadar…
    Ali FERŞADOĞLU

    Akıl, ilim ve fikir ehline arzolunur ki…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.