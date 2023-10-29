Bir fuar macerası

Bundan yaklaşık iki sene önce, bir sonbahar akşamı aldığım bir telefon ile başlamıştı kitap fuarı maceram. Aslında bu macera sadece şahsımın değil, Kayseri’nin de macerası olacak ve ilklere imza atılacaktı.

Telefonu açtım ve o tok ses; “Kardeşim, kitap fuarına katılacağız bize yardımcı olur musun?”

İşte belki bu karar şahs-ı manevi için küçük, ama benim için büyük bir karardı. Kayseri’de Yeni Asya olarak ilk defa kitap fuarına katılacaktık ve ben de burada vazife alacaktım.

O ilk kitap fuarının tadı unutulmazdı, Erciyes’in eteklerinden gelen kar kokusu ile bulanmış rüzgârın soğuğunu alarak, her sene rekorlar kıran kitap fuarı merkezinin sıcak havasının verdiği tatlı ürperti hala hafızamda bulunmakta.

İşte bu şekilde birinci ve ikinci kitap fuarlarımızı geride bıraktıktan sonra nev-i şahsına münhasır olan ve sadece kitap fuarının değil Yeni Asya standımızın da her sene rekorlar kırdığı üçüncü kitap fuarımızı (Genelde 6. Kitap fuarına) Allah’ın izni tamamlamış bulunmaktayız. 13-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve çoluk-çocuk, genç, yaşlı, kadın-erkek binlerce meraklı, hakikate aç insanla tanışma fırsatını yakalamış olduğumuz bu güzel vakitler standımızı toplarken bizlerde buruk bir hüzün de bırakmadı değil.

Her sene kendimizi geliştirmeye çalışarak, bir önceki senenin üstüne ekleyerek gitme misyonumuz ile bu sene geçen senelerde yapamadığımız bir program yapma emelimizi de başarmış olduk. Bu sadece bizimle alakalı da değil tabi ki, bizleri kırmayıp programa katılan yazarımız M. Latif Salihoğlu ağabeyin de bir başarısı.

Biraz da insanların kitaplarımız hakkındaki fikirlerinden ve isteklerinden bahsetmek istiyorum:

Mevcut çocuk kitapları çeşitliliğimiz kitapseverler tarafından yeterli bulunmuyor, daha fazla çeşit istiyorlan… Üstadımızı, sahabeleri, peygamberimizi, önemli âlimleri çocuklara sevdirerek anlatan kitap taleplerini ileten ebeveyn sayısı çok fazla idi.

Risale-i Nurlara talep her sene olduğu gibi çok fazla idi. Geçen sene gelen tüm takım külliyatlarımızın hepsini tükettikten sonra bu sene de aynı şekilde hepsini tüketerek insanlara hakikat kapısını aralamaya vesile olduk.

Tabi ekonomik sıkıntıları da es geçmemek lazım. Birçok insanın Risale-i Nurları merak ettiğini veya Yeni Asya’yı takip edip takdir ettiklerini fakat maddi sıkıntılardan dolayı şu an alışveriş yapamayacağını bildirmesi üzücü bir durum. Tabi ki biz bu insanları asla elleri boş göndermedik, küçük boy risalelerden ve dergilerimizden hediye ederek onları memnun etmeye çalıştık.

Bir sonraki kitap fuarına da katılarak bu hizmeti en güzel şekilde temsil edebilmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin. Âmin.

