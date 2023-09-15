Dâva kardeşim, Halit Yeşilpınar’ın ardından

Sevgili dâva kardeşim, Halit Yeşilpınar’ın vefat haberini aldık, kardeşime Allah’tan rahmet diler, eşine ve evlatları olan mahdumu Mehmed’e, kerimeleri olan, Sevinç, Semra ve Tuğba’ya baş sağlığı diler, Rabbimizden sabrı cemil niyaz ederiz.

Halit kardeşimiz, Dinar’lıdır, Dinar zelzelesine evinin balkonunda yakalanmıştı. Depremin şiddetini dehşetini hissedince hiç korkmadığını; Allah’ın kudretini tatlı bir şekilde müşâhede ettiğini ifade etmişti.

Bunların köyüne yakın bir köyde, Üstad’ın talebelerinden bir Nalbantçı ağabey varmış. Bunların köyüne sık sık gelir nalbantçılık yaparmış. Halit kardeşin merhum pederinin dostu imiş. O ağabey hem nalbantcılık yapar, hem de üstadı anlatırmış. Bunlar Üstâd Bediüzzaman’a (bedü), o ağabeyden de (bedücü) diye bahsederlermiş. Sene 1954-55’seneleridir, Halit kardeş, henüz 5-6 yaşlarındadır, üstadı sevmiştir.

Halit kardeşle 1980’de Bremen’de, demir çelik firmasında kader bizim yolumuzu kesiştirdi. Ben kendisine Üstaddan, bahseder ve Risale-i Nur’lardan imanî bahisler okumaya başladım. O da hiçbir tepki göstermeden üstadı ve nurları bağrına bastı, dershanemizde derslere katılmaya başladı. Beş vakit namaza da başladı, tespihatı ezberledi, tek endişesi evlatlarını, “Helâket ve felâket asrının” kötülüklerinden kurtarmaktı! Bu düşünce doğrultusunda çocuklarını Türkiye’ye temelli göndermişti, orada yetişmeleri için mücadele vermişti.

Kendisi dershanemizde kalırdı. 20 sene önce, baypas ameliyatı geçirdi. Cenab-ı Hak ona 20 sene gibi uzun bir ömür bahşetti. En son bu sene kalbini besleyen üç damardan ikisi tıkanmıştı bir damar kalmıştı. 9 Eylül 2023’te hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim kendisine rahmet eylesin, komşuları, Resulullah, (asm) ve üstadı olsun, amin.

Kardeşim; biz seni iyi tanıyoruz, hepimizin başı sağ olsun.