İLHÂMIMI NUR’LARDAN ALDIM

ŞİİR - İLHAMİ UYAR

Risale-Nur, Kur’ân’ın malı Bütün insanlık onu okumalı Kalp’lerimiz nur’la dolmalı Ruhlarımız huzur bulmalı Risale-iNur, Kur’ân’ın mânevî tefsîri Ondan uzak kalan olur evhamın esîri Okuyanlarda kalmaz vesvesenin eseri Risale-i Nur’u okuyan, hakîki imanı elde eder Ondan uzak kalanın imanı tehlikede gider Risale-i Nur, sorulan soruları ilmen isbat eder Risale-i Nur’da, asr-ı saadet dokusu var Okuyanların nefesinde sahabi kokusu var Onların genlerinde de sahabi dokusu var Risale-i Nur’da tahkik var, taklit yok Onda tesadüf yok tevafuk ise çok Onda hakîkat var hurafeye karnı tok Risale-i Nur’u okuyanlar kainata hikmetle bakarlar Kızgın çöllerde susamış gönüllere ırmaklar gibi akarlar Onlar azdır bir dane-i hakikat mîsali yalanları yakarlar Risale-i Nur’u okuyanlar aldanmaz aldatmazlaz Onların sözlerinde hikmet vardır boş konuşmazlar Onlar davalarını savunur muarızlara üzülürler fakat kızmazlar Ayrım yapmazlar, herkese şefkatle kucak açarlar Münâkaşaya girmezler ondan şiddetle kaçarlar Onlar muhabbet fedaisidirler etrafa ümit saçarlar Risale-i Nur’u okuyanlar, “ata et, aslana ot” atmazlar Onu okuyanlar hakla batılı ayırır, biri birine katmazlar Onu okuyanlar bâtılı hak diye kimseye satmazlar Meşreb ve meslek ayrımı yapmazlar Onu okuyanlar, aslâ bâtıla sapmazlar Onu okuyanlar sağa sola bakmazlar Onlar kimseyi tekfir etmezler Onlar, kimseye kin gütmezler Kimseden takdir beklemezler Onlarda, ‘ben’ yoktur ‘biz’ vardır Onlarda Sahâbeden iz vardır Boş söz yok, hikmetli söz vardır Onu okuyanlar hep zayıfı korurlar Hep Mazlumun yanında dururlar Zâlimin zulmünü yüzüne vururlar İfrat ve tefritten ictinab ederler Onu okuyanlar vâsatta giderler Onlar gerekirse bedelde öderler Hakkı batılın savletinden kurtarırlar Onu okuyanlar ilhâmını ondan alırlar Onlar dâima hakkın taraf’ında kalırlar Risale-i Nur’u okuyanlar, siyasi hizbe hiç girmezler Onlar, meleğe şeytan; şeytana da melek demezler Onlar, oldukları gibi görünürler hiç bir şeyi gizlemezler Onlar çizgiden çıkıp aslâ savrulmazlar Onlar tembihe uyar çizgiden ayrılmazlar Onlar ayrılık ateşine düşüp kavrulmazlar Risale-i Nur’u okuyanlar, iman kardeşliğini esas alırlar Müminler arasındaki ihtilafta hep tarafsız kalırlar Onlar eğer mümkünse taraflar arasında ara bulurlar Onu okuyanlar, gizli birer kutupdurlar Her biri mükemmel birer hatipdirler Arzu hal yazarlar herbiri kâtipdirler Acizdirler hakka karşı aczini bilirler Onlar fakirdirler fakrını idrak ederler Merhâmet ve adalet üzere giderler İNŞÂALLAH * Üstadımın, maddeten aramızdan ayrılışının 63’cü sene-i devriyesi münasebetiyle yazmış olduğum bu satırlar ona armağanım olsun. Seni rahmetle yad ediyoruz Üstad’ım. (23 mart 1960) İLHAMİ UYAR

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