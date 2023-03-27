İLHÂMIMI NUR’LARDAN ALDIM

Risale-Nur, Kur’ân’ın malı
Bütün insanlık onu okumalı
Kalp’lerimiz nur’la dolmalı
Ruhlarımız huzur bulmalı
Risale-iNur, Kur’ân’ın mânevî tefsîri
Ondan uzak kalan olur evhamın esîri
Okuyanlarda kalmaz vesvesenin eseri
Risale-i Nur’u okuyan, hakîki imanı elde eder
Ondan uzak kalanın imanı tehlikede gider
Risale-i Nur, sorulan soruları ilmen isbat eder
Risale-i Nur’da, asr-ı saadet dokusu var
Okuyanların nefesinde sahabi kokusu var
Onların genlerinde de sahabi dokusu var
Risale-i Nur’da tahkik var, taklit yok
Onda tesadüf yok tevafuk ise çok
Onda hakîkat var hurafeye karnı tok
Risale-i Nur’u okuyanlar kainata hikmetle bakarlar
Kızgın çöllerde susamış gönüllere ırmaklar gibi akarlar
Onlar azdır bir dane-i hakikat mîsali yalanları yakarlar
Risale-i Nur’u okuyanlar aldanmaz aldatmazlaz
Onların sözlerinde hikmet vardır boş konuşmazlar
Onlar davalarını savunur muarızlara üzülürler fakat kızmazlar
Ayrım yapmazlar, herkese şefkatle kucak açarlar
Münâkaşaya girmezler ondan şiddetle kaçarlar
Onlar muhabbet fedaisidirler etrafa ümit saçarlar
Risale-i Nur’u okuyanlar, “ata et, aslana ot” atmazlar
Onu okuyanlar hakla batılı ayırır, biri birine katmazlar
Onu okuyanlar bâtılı hak diye kimseye satmazlar
Meşreb ve meslek ayrımı yapmazlar
Onu okuyanlar, aslâ bâtıla sapmazlar
Onu okuyanlar sağa sola bakmazlar
Onlar kimseyi tekfir etmezler
Onlar, kimseye kin gütmezler
Kimseden takdir beklemezler
Onlarda, ‘ben’ yoktur ‘biz’ vardır
Onlarda Sahâbeden iz vardır
Boş söz yok, hikmetli söz vardır
Onu okuyanlar hep zayıfı korurlar
Hep Mazlumun yanında dururlar
Zâlimin zulmünü yüzüne vururlar
İfrat ve tefritten ictinab ederler
Onu okuyanlar vâsatta giderler
Onlar gerekirse bedelde öderler
Hakkı batılın savletinden kurtarırlar
Onu okuyanlar ilhâmını ondan alırlar
Onlar dâima hakkın taraf’ında kalırlar
Risale-i Nur’u okuyanlar, siyasi hizbe hiç girmezler
Onlar, meleğe şeytan; şeytana da melek demezler
Onlar, oldukları gibi görünürler hiç bir şeyi gizlemezler
Onlar çizgiden çıkıp aslâ savrulmazlar
Onlar tembihe uyar çizgiden ayrılmazlar
Onlar ayrılık ateşine düşüp kavrulmazlar
Risale-i Nur’u okuyanlar, iman kardeşliğini esas alırlar
Müminler arasındaki ihtilafta hep tarafsız kalırlar
Onlar eğer mümkünse taraflar arasında ara bulurlar
Onu okuyanlar, gizli birer kutupdurlar
Her biri mükemmel birer hatipdirler
Arzu hal yazarlar herbiri kâtipdirler
Acizdirler hakka karşı aczini bilirler
Onlar fakirdirler fakrını idrak ederler
Merhâmet ve adalet üzere giderler
İNŞÂALLAH
*
Üstadımın, maddeten aramızdan ayrılışının 63’cü sene-i devriyesi münasebetiyle yazmış olduğum bu satırlar ona armağanım olsun. Seni rahmetle yad ediyoruz Üstad’ım. (23 mart 1960)
İLHAMİ UYAR