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27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İLHÂMIMI NUR’LARDAN ALDIM

İLHAMİ UYAR
27 Mart 2023, Pazartesi
ŞİİR - İLHAMİ UYAR

Risale-Nur, Kur’ân’ın malı

Bütün insanlık onu okumalı

Kalp’lerimiz nur’la dolmalı

Ruhlarımız huzur bulmalı

 

Risale-iNur, Kur’ân’ın mânevî tefsîri

Ondan uzak kalan olur evhamın esîri

Okuyanlarda kalmaz vesvesenin eseri

 

Risale-i Nur’u okuyan, hakîki imanı elde eder

Ondan uzak kalanın imanı tehlikede gider

Risale-i Nur, sorulan soruları ilmen isbat eder

 

Risale-i Nur’da, asr-ı saadet dokusu var

Okuyanların nefesinde sahabi kokusu var

Onların genlerinde de sahabi dokusu var

 

Risale-i Nur’da tahkik var, taklit yok

Onda tesadüf yok tevafuk ise çok

Onda hakîkat var hurafeye karnı tok

 

Risale-i Nur’u okuyanlar kainata hikmetle bakarlar

Kızgın çöllerde susamış gönüllere ırmaklar gibi akarlar

Onlar azdır bir dane-i hakikat mîsali yalanları yakarlar

 

Risale-i Nur’u okuyanlar aldanmaz aldatmazlaz

Onların sözlerinde hikmet vardır boş konuşmazlar

Onlar davalarını savunur muarızlara üzülürler fakat kızmazlar

 

Ayrım yapmazlar, herkese şefkatle kucak açarlar

Münâkaşaya girmezler ondan şiddetle kaçarlar

Onlar muhabbet fedaisidirler etrafa ümit saçarlar

 

Risale-i Nur’u okuyanlar, “ata et, aslana ot” atmazlar 

Onu okuyanlar hakla batılı ayırır, biri birine katmazlar 

Onu okuyanlar bâtılı hak diye kimseye satmazlar

 

Meşreb ve meslek ayrımı yapmazlar

Onu okuyanlar, aslâ bâtıla sapmazlar

Onu okuyanlar sağa sola bakmazlar

 

Onlar kimseyi tekfir etmezler

Onlar, kimseye kin gütmezler

Kimseden takdir beklemezler

 

Onlarda, ‘ben’ yoktur ‘biz’ vardır

Onlarda Sahâbeden iz vardır

Boş söz yok, hikmetli söz vardır

 

Onu okuyanlar hep zayıfı korurlar

Hep Mazlumun yanında dururlar

Zâlimin zulmünü yüzüne vururlar

 

İfrat ve tefritten ictinab ederler

Onu okuyanlar vâsatta giderler

Onlar gerekirse bedelde öderler

 

Hakkı batılın savletinden kurtarırlar

Onu okuyanlar ilhâmını ondan alırlar

Onlar dâima hakkın taraf’ında kalırlar

 

Risale-i Nur’u okuyanlar, siyasi hizbe hiç girmezler 

Onlar, meleğe şeytan; şeytana da melek demezler

Onlar, oldukları gibi görünürler hiç bir şeyi gizlemezler  

 

Onlar çizgiden çıkıp aslâ savrulmazlar

Onlar tembihe uyar çizgiden ayrılmazlar

Onlar ayrılık ateşine düşüp kavrulmazlar

 

Risale-i Nur’u okuyanlar, iman kardeşliğini esas alırlar 

Müminler arasındaki ihtilafta hep tarafsız kalırlar

Onlar eğer mümkünse taraflar arasında ara bulurlar

 

Onu okuyanlar, gizli birer kutupdurlar

Her biri mükemmel birer hatipdirler

Arzu hal yazarlar herbiri kâtipdirler

 

Acizdirler hakka karşı aczini bilirler

Onlar fakirdirler fakrını idrak ederler

Merhâmet ve adalet üzere giderler

İNŞÂALLAH

*

Üstadımın, maddeten aramızdan ayrılışının 63’cü sene-i devriyesi münasebetiyle yazmış olduğum bu satırlar ona armağanım olsun. Seni rahmetle yad ediyoruz Üstad’ım. (23 mart 1960)

İLHAMİ UYAR

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