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1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

6’lı masanın 29 Mayıs mesajları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Haziran 2022, Çarşamba
Parlamenter sistem için işbirliği yapan 6 parti liderinin 29 Mayıs buluşmasından, öncekilere göre daha tafsilatlı bir açıklama çıktı.

Bu detaylarda, önceki toplantılarda kurulan komisyonların çalışmalarına atıf yapılırken, işbirliğinin daha kapsamlı bir şekilde gelişerek devam ettiği görüldü.

Bunlardan Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları değerlendirdi ve varılan sonuçlar 6 Haziran’da açıklanacak.

Şu aşamada çalışma konusu kamu maliyesi olan Kurumsal Reformlar Komisyonu, tesbit ve tekliflerini 13 Haziran’da paylaşacak.

Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, geçiş süreciyle ilgili hazırlıklarını, liderlerin sonraki toplantısına kadar tamamlayacak.

29 Mayıs mesajlarından özellikle altı çizilmesi gerekenlerin bazılarını sıralarsak:

“Bir tek oyun dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak; seçimlerin âdil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız. Kaos senaryosu çizenlere asla fırsat verilmeyecek” cümleleri, son olarak gündemdeki malûm adresten verilen “İktidarı sandıkta teslim etmeyiz” türü provokatif hezeyanlara da cevap niteliğinde.

“Millî güvenliği ilgilendiren konuların, olağanüstü bir sürece girildiği intibaı verilerek seçim sürecini etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda kararlıyız” cümlesiyle, iktidarın yeniden ısıtma sinyalleri verdiği sınırötesi harekât için mesaj verildi.

“Düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin üzerindeki her türlü baskıya son vereceğiz” cümlesiyle, iktidarın basına yönelik yeni baskı hazırlıklarına karşı bir pozisyon alındı.

“Din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız” cümlesiyle, dindarlardaki “eski CHP” kaynaklı kaygılara karşı bir teminat verildi.

“Hayat pahalılığı ile mücadele eden, üretim ve istihdam odaklı, insan onuruna yaraşır sosyal politikalarla desteklenmiş bir anlayışı hayata geçirecek, israf ve yolsuzluğu önleyeceğiz” gibi cümlelerin adresi ve muhatabı, geçim sıkıntısı içinde kıvranan milyonlar.

Bu mesajlara “Bir an önce seçim” çağrısı da eşlik etmeli ki, tıkanıklığı aşma ve çözüm yolunu açma süreci daha da hız kazansın.

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