Bütün israflara son verilecek

Millet İttifakının “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ndeki taahhütlerden bazıları:

* İktidara gelir gelmez kamuda israfa son verecek kapsamlı bir program uygulayacağız. İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Temsil ve ağırlama harcamalarını en az yarı yarıya azaltacağız. * Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşküne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız. * Kamu görevlilerinin birden fazla yerden ilave gelir elde etmesini engelleyeceğiz. * Kamuda makam odaları için standart belirleyerek gösterişin önüne geçeceğiz. * Yeni kamu binası yapılmasını, tefrişat alımını durduracağız. İhtiyaç dışı kamu binalarının satışını gerçekleştireceğiz. * Kamuda araç tahsisini çok az sayıdaki görevlerle sınırlı tutacağız. Çakarlı araç kullanımını sadece ambulans ve güvenlik araçlarıyla sınırlayacağız. Yeni hizmet binası ve araç kiralamasına son verecek, mevcut kiralamaları kademeli biçimde tasfiye edeceğiz. * Kamu binalarında ışıklı tabelalara, Bakanlar başta olmak üzere yöneticilerin video görüntülerinin yayımına son vereceğiz. * Yurtdışı teşkilatları yeniden yapılandıracak, gereksiz dış kadroları iptal edeceğiz. * Tüm kamu harcamalarını gereklilik ve verimlilik açısından kapsamlı bir gözden geçirmeye tâbi tutacak, önceliğini yitirmiş harcama programlarını tasfiye edeceğiz. * Kaynakları “Kanal İstanbul” gibi rant projeleri için değil GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız. * Toplumun en kırılgan kesimlerini gözeterek harcama önceliklerini tekrar belirleyecek; şeffaf olmayan biçimde özel kurallarla kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. * Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz. Ücretlilerin Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinde yer alan eğitim, sağlık harcamaları gibi indirim unsurlarını matrahlarından indirebilmelerine imkân sağlayacağız. * Vergi denetimini iş dünyası üzerinde siyasî baskı kurmanın aracı olmaktan çıkaracağız.

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.