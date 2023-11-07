"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Gündemdeki son gelişmeler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Kasım 2023, Salı
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler açısından yine çok sıkıntılı ve endişe verici olumsuz gelişmeler yaşandığına şahit olduk.

Bunlardan biri, seçimin üzerinden bunca zaman geçtiği halde hâlâ içeride tutulmaya devam edilen TİP Milletvekili Can Atalay’la ilgili olarak AYM’nin verdiği “hak ihlali” kararına rağmen, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının kararı uygulamayıp 6 gün bekledikten sonra topu Yargıtay’a atması ve Adalet Bakanının da “Yetki Yargıtay’da” diyerek ona arka çıkması.

Bu durum, hem AYM ile Yargıtay arasında hayli zamandır gözlenen gerilimin giderek tırmandığını, hem de kritik siyasî davalara iktidarın müdahalesinin devam ettiğini gösteriyor.

AYM-Yargıtay geriliminin sebebi, Yargıtay onayından geçen kimi davalar için yapılan bireysel başvurularda AYM’nin ard arda verdiği ihlal kararlarının Yargıtay’ı rahatsız etmesi.

Son dönemde gündeme gelen suç örgütü-yargı bağlantılarına ilişkin iddialar karşısında suskunluğunu koruyan Yargıtay’ın söz konusu hak ihlali kararlarından rahatsız olması, özellikle not edilmesi gereken dikkat çekici bir durum.

İktidarın Yargıtay’dan yana tavır alması da.

Bu noktada, mafya, suç örgütü, uyuşturucu trafiği konularındaki dikkatli ve titiz takipçiliğiyle bilinen gazeteci Tolga Şardan’ın bir yazısı sebebiyle tutuklanması da son derece manidar. (Neyse ki, Şardan 6 gün içeride tutulduktan sonra yurt dışı yasağı ve adlî kontrol şartıyla da olsa tahliye edildi...)

Bir diğer tutuklama, HDP eski Milletvekili Hüda Kaya’ya geldi. Sebep, bilhassa “gerekçe sıkıntısı”nın yaşandığı hallerde devreye sokulması alışkanlık haline getirilen “Kobani olayları.”

Üzerinden bunca sene geçtiği halde, lâzım oldukça kullanılmaya devam edilen bu gerekçe, şimdi de Hüda Kaya için devreye sokuldu.

O Hüda Kaya ki, 28 Şubat’ta başörtüsü yasağına karşı çıktığı için hedef olmuş, DGM’lerde yargılanmış, tutuklanmış ve hapis yatmıştı.

Şimdi de “Başörtüsü yasağını kaldırdık” diye övünen bir iktidar döneminde, farklı bir gerekçeyle de olsa benzer bir muameleye maruz bırakılıyor.

15-20 Temmuz sürecinde, bazıları bebekleriyle birlikte zindanlarda süründürülen genç-yaşlı-hasta on binlerce başörtülü hanım gibi...

Son olarak CHP Kurultayından çıkan sonucu “Değişim kazandı” diye yorumlayanlara bir hatırlatma yapalım: Bu partideki asıl değişimin, Kılıçdaroğlu’nun milletle ve değerleriyle barışık politikaları ve helalleşme açılımıyla gerçekleştiğini, İstanbul ve Ankara’nın böyle alındığını, yüzde 48’e de böyle erişildiğini kimse unutmasın.

Okunma Sayısı: 402
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Ahmet YILDIZ: İslam birliği demokrasi ile mümkün

    Ateşkes hemen şimdi!

    Halk ekonomi için karamsar

    Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir

    Yasa dışı ve şiddet içeren paylaşımların en çok engelleyen Avrupa ülkesi Fransa oldu

    "Teröristlerin olduğu yerde kural yoktur"

    Lübnan'dan İsrail'e 30 roket atıldı

    "Filistin-İsrail konusunda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz"

    Gazze'deki katliam bir ayda Ukrayna'daki kayıpları geçti

    Kazakistan'dan Filistin'e 1 milyon dolar destek

    "Ürdün bunu savaş ilanı olarak değerlendirecektir"

    Sivil kayıplardan kaçınma çağrısı

    "Anglosaksonlar, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklüyor"

    İki hastanede geniş çaplı yıkım meydana geldi

    Kuzeyinde kar, güneyinde rekor sıcaklık

    Hollanda Ulu Cami "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu

    Filistin için "acil ateşkes" çağrısı

    Liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa ettiler

    "İsrail'in eylemlerini 'kendini savunma' olarak görmüyorum"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündemdeki son gelişmeler
    Faruk ÇAKIR

    Zalim İsrail yalnız kalacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Defineye mâlik virâneler gördüm
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâmdan uzaklaştıkça vahşete düştüler
    Süleyman KÖSMENE

    Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emine Sultan Çakır

    Bir ayeti anlamaya çalışmak
    Muhammet ÖRTLEK

    Filistin-İsrail çatışması ve değişen bölgesel dinamikler
    Nejat EREN

    Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (6)
    Cenk ÇALIK

    Yağ asitlerinin mono ve di gliseritleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.