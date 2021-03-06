KHK’lılar “insan” değil mi?!

Lafı edildikten neredeyse bir yıl buçuk sonra ancak açıklanabilen ve uygulanması iki yıllık bir vadeye yayılan İnsan Hakları Eylem Planı büyük bir reform yapılmış edasıyla sunulup parlatılmaya çalışıldı; ama özellikle 15-20 Temmuz sürecinde yapılan ve hâlâ yapılmaya devam edilen alabildiğine yaygın ve yoğun hak ihlalleri ortadayken ve dahası açıklanan planda bunların telafisine dair tek bir satır dahi yokken bunların bir anlamı yok.

Hukuksuz OHAL KHK’larıyla sebebiyet verilen ağır hukuk enkazını hâlâ görmezlikten gelip böyle bir sorun yokmuş gibi davranmaya devam eden bir anlayış ve yaklaşımla insan haklarından söz edilmesinin hiçbir şekilde inandırıcılığı olamaz. Onun için de zaten hiç kimse inanmıyor ve itibar etmiyor.

“Masumiyet karinesini koruyucu tedbirlerin ve lekelenme hakkının kapsamını genişletiyoruz” diyen, ama 15-20 Temmuz sürecinde çıkarılan hukuksuz KHK’larla masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çiğnenmiş onca insanın mağduriyetini görmezden gelmeye devam eden bir planın vicdanlarda makes bulup kabul görmesi mümkün mü?

O KHK’lar ki, nice insanın sorgusuz sualsiz, neyle suçlandığını dahi bilmeden ve öğrenemeden, savunma yapmasına da fırsat ve imkân verilmeden, kazanılmış bütün hakları gasp edilerek ihracına ve bütün çoluk çocukları, aile efradları ile birlikte hayatlarının mahv u perişan edilmesine sebep olmuş...

Darbeyle de, terörle de uzaktan yakından hiçbir alâkaları olmadığı halde darbecilik ve teröristlikle suçlanarak tutuklanan, kriteri meçhul kategorilere göre belirlenmiş fiks cezalardan biriyle mahkûm edilen ve bir kısmı, yasal infaz süreleri dolduğu halde hâlâ tahliye edilmeyen insanlara ve ailelerine reva görülenler ayrı bir bahis.

Ve bu yapılanların, bu insanların ailelerindeki küçük çocuklara ve gençlere yaşattığı; bütün hayatlarını etkileyecek ağır travmalar...

Cezaevlerinin gayri insanî şartlarında büyümeye mahkûm edilen masum bebekler; içeri tıkıldıkları yetmiyormuş gibi türlü hakaret ve aşağılamalara hedef yapılan anneler; onca insanî ve vicdanî çağrıya rağmen içeride tutulmaya devam edilen ağır hasta ve yaşlılar...

Bütün bunları yok sayan bir “İnsan Hakları Eylem Planı”ndan (!) ve bunu büyük reform gibi sunan bir anlayıştan kime ne hayır gelir?

* Gara’nın bir ayı dolmadan yine içimizi yakan helikopter şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.