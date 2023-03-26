"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Ölmek için doğup, yıkılmak için bina yapmak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Mart 2023, Pazar
“Rivayet-i hadiste vardır ki, her sabah bir melâike çağırıyor: ‘Ölmek için tevellüd edip (doğup) dünyaya gelirsiniz; harap olmak için binalar yapıyorsunuz.’ ”

Geçtiğimiz günlerde Yeni Asya’nın Lahika sayfasındaki “Risale” köşesinde İhtiyarlar Risalesinin On Üçüncü Rica’sından aktarılan bu hadis, hem nice can kaybına, hem de nice binaların yıkılmasına şahit olduğumuz 6 Şubat depremleri sonrasında zihin ve duygu dünyalarımıza çok daha esaslı şekilde yerleşmesi gereken bir mana ve mesaj taşıyor.

Gerçekten, ölmek için dünyaya geliyor, harap olmak için binalar inşa ediyoruz. Ve bu, vazifeli bir meleğin her sabah hatırlattığı bir hakikat.

Ama bizler günlük hayatın sonu gelmeyen telaşlı koşuşturmaları ve oyalayıcı meşguliyetleri içinde bu kesin gerçeği unutabiliyoruz.

Ta ki, ailemizde ve yakın çevremizde bir vefat vuku buluncaya ve evimiz bir sebeple tahrip olup artık oturulmaz hale gelinceye kadar.

Uzunca bir zaman böyle şeylerin yaşanmadığı yeknesak bir hayat seyri, kişiyi sanki bu dünya ebedî imiş ve içinde insan sonsuza kadar kalacakmış gibi bir halet-i ruhiyeye sokarak gaflet perdesini alabildiğine kalınlaştırıyor.

Ama son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz, hepimizi sarsıp şok eden afetler bu perdeyi birden paramparça ediyor.

İki dakikaya yakın bir süre devam eden 7.7 büyüklüğündeki bir sarsıntı on binlerce binayı, içindekilerden sağ çıkamayanlar için beton tabutlara dönüşen birer enkaz yığınına çeviriyor. Onca para ödenen ve kredi borçlanmaları yapılan gösterişli apartman daireleri yerle bir oluyor. İçlerinde yine büyük masraflar yapılarak konulan “dayanıklı” ev eşyaları, mobilyalar ve mefruşatla birlikte.

Her sabah ilan edilen “ölmek için dünyaya gelip yıkılmak için binalar yaptığımız” gerçeğinin farkına varabilmek ve bu farkındalığı sağlam bir şuur haline getirip ömür sermayemizi bu hakikatin ışığında en verimli şekilde değerlendirmek için illa böyle felaketleri beklemememiz gerektiği dersini vererek.

Evet, ayette buyurulduğu gibi her canlı ölümü tadacaktır ve hadiste ifade edildiği gibi ölüm haktır.  Ve yine hadiste vurgulandığı gibi, nasıl yaşarsak öyle ölecek ve nasıl ölürsek öyle haşrolacak, öyle diriltileceğiz.

Hepimiz için hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler duasıyla.

Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    Türkiye’nin havası kirli

    Fransa'daki gözaltı sayısı 457'ye yükseldi

    Rusya'dan ''nükleer kıyamet'' uyarısı

    İsrail, yeni yasa dışı konutların inşası için ihale açtı

    Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışacağız

    Londra'daki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'ndeki toplu iftara büyük ilgi

    Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek

    Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem daha

    Kanada’da da Ramazan coşkusu yaşanıyor - Trudeau: Ramazan dua ve yardım ayı

    Doğu Türkistan’da oruç yasağı!

    Biden: İran'la bir çatışma peşinde değiliz

    Pentagon: Suriye’deki başka bir üssümüze daha saldırı düzenlendi

    En pahalı Ramazan

    Doğu'da 7 ile sağanak uyarısı

    ABD'den İran destekli terörist gruplara hava saldırısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ölmek için doğup, yıkılmak için bina yapmak
    Ahmet BATTAL

    Olta, balık, yem ve seçim
    Mehmet KARA

    Gözler YSK’da…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Toplum demokrasi istiyor
    Kübra Nur Çolakoğlu

    Önce demokrasi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman’ı demokratça anlamak..
    Genel

    Açlık sınırı 11 bine dayandı
    Genel

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?
    Rifat OKYAY

    Allah var, her şey var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.