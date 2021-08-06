Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ: “Risale basmayın” talimatı iktidardan

2014 baharında başlayıp 666 gün devam ettikten sonra Yeni Asya’nın tek başına verdiği kararlı mücadele sonucunda kalkan “Risale-i Nur’a bandrol engeli ve devlet tekeli” sürecinde çok farklı bir tavır sergilemiş olan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bilâhare gidişatın yönü ters istikamete dönünce tavrını değiştirdi.

Haziran-2018’deki soruları bunun ifadesiydi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nur’ların neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.”

O zamana kadar Diyanet, Külliyattan Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye ile Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan-İktisat-Şükür Risalelerini basmıştı.

Ama bunların devamı gelmedi. O zaman bu durumu “Yeni Asya mücadele etmeseydi...” başlıklı yazımızda yorumladık (19.6.18).

Sonrasında gelen diğer bazı işaretler ise bize “Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?” başlıklı bir yazı daha yazdırdı (27.2.20).

Gelinen noktada yeni paylaşımlarda bulunan Akgündüz, önce Üstadın şu ikazını aktardı:

“Bu ehl-i dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur’a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler; yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilâsına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece âhiretimize karışmalarında onlara felâket getirmek ihtimali kavîdir.” (Kastamonu Lâhikası, s. 131)

Şu ifadeler de Akgündüz’e ait:

“Siyaset yalakası olmayın beyler! Diyanet’e artık kalan iki eseri (Lem’alar ve Şualar’ı) ‘Basmayın’ talimatı bu iktidardan geldi. Bazı il müftüleri ve idareciler, Diyanet’in bastığı Risaleleri kaldırdılar, ‘Resmî toplantılarda Risale-i Nur’u okumayın’ talimatı verdiler. Nur talebelerine, ‘FETÖ’yü yetiştiren Said Nursî’dir’ anlayışıyla nice zulümler eden, bu iktidar.”

Mesajlarının ardından, “Buna rağmen biz ıslahı için dua ediyoruz” diyen Akgündüz’ün bu yazdıkları, Yeni Asya’nın ne zamandır çok haksız suçlama, hakaret, iftira ve karalamalarla hedef yapılan sağlam duruşundaki haklılık ve isabeti bir kez daha tasdik ve teyid ediyor.

Ki, yakın zamana kadar o suçlamaların başını çekenlerden biri de bizzat Akgündüz’dü.

Hayat, ibretlerle sürüyor. Ders alabilene!