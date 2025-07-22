"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Ayrılıkçılığa hayır

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Temmuz 2025, Salı
Cumhuriyet adı altında uygulamaya konulan tek parti rejiminin resmî ideoloji olarak devlete mal ettiği ve tahripkâr sonuçlarından maalesef hâlâ kurtulamadığımız, dahası türlü tevillerle bugün de devam ettirilmek istenen Türkçü zihniyete aksülamel olarak gelişen Kürtçülük ve buna dayanan ayrılıkçı hareketler için Bediüzzaman’ın önemli tesbit ve ikazları var.

Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri, emperyalist güçlerin Osmanlı’yı parçalayıp taksim etme planlarını yürürlüğe koydukları bir dönemde, Kürtler adına hareket etme iddiasıyla ortaya çıkan Şerif Paşa ile Ermeni Boğos Nubar Paşa arasında, bağımsız Kürdistan ve Ermenistan için karşılıklı olarak birlikte çalışma taahhüdü ihtiva eden bir anlaşma yapıldığı haberi üzerine, Kürtlerin temayüz etmiş diğer iki temsilcisiyle birlikte Said Nursî’nin ortak bir açıklama yaparak bu girişimi reddettiklerini deklare etmeleri. 

7 Mart 1920 tarihli İkdam gazetesinde yayınlanan bu açıklamada, dört buçuk asırdan beri vahdet-i İslamiyenin fedakâr ve cesur hizmetkâr ve taraftarları olarak yaşamış ve dinî geleneklerine sadakati hayatlarının gayesi bilmiş olan Kürtlerin, henüz beş yüz bine yakın şehitlerinin kanı kurumadan; şişlere geçirilen yetimlerinin ve gözleri oyulan ihtiyarlarının hatıralarını teessürle anarken, İslâmiyet’in zararına olarak tarihî ve hayatî düşmanlarıyla anlaşma yapmak suretiyle, dine olan sıkı bağlılıklarının hilâfına ayrılıkçı emeller takip edemeyecekleri vurgulanıyor; Kürt millî vicdanının bu hissiyatına aykırı davranan kişileri tanımayacakları ve yegâne emellerinin dinî ve millî vahdetin muhafazası olduğu  ilân ediliyordu. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 106-107.) 

Bediüzzaman 17 Mart 1920 tarihli Sebilürreşad dergisinde yayınlanan beyanatında da aynı konuya devam ediyor; Boğos Nubar’la Şerif Paşa arasındaki anlaşmaya en susturucu ve beliğ cevabı, şark vilâyetlerindeki Kürt aşiret liderlerinin çektiği protesto telgraflarının verdiğini ifade ile, “Kürtler camia-ı İslâmiyeden [İslâm camiasından] ayrılmaya asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia edenler, Kürtlük namına söz söylemeye selâhiyettar [yetkili] olmayan beş-on kişiden ibarettir” diyordu. 

Bu anlaşmayı hazırlayan ve Şerif Paşaya imzalattıran fanatik Ermenilerin maksadının Kürtleri aldatmaktan başka bir şey olmadığını, güdülen hedefin Kürtleri bir “millet-i tâbia” (uydu kavim) haline getirmek olduğunu ve aklı başında hiçbir Kürdün buna taraftar olamayacağını ifade eden Said Nursî, “Kürtlük davası pek manasız bir iddiadır, çünkü her şeyden evvel Müslümandırlar” diye devam ediyordu.

Okunma Sayısı: 506
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Aşkın Doğmuş

    22.7.2025 13:02:33

    Yeniasya çok satmalı bütün cemaatler okumalı mebuslarin ellerinde gezmeli.teşekkürler.

  • Mehmet Kaşlıoğlu

    22.7.2025 12:57:52

    Dünya Edebiyat Klasikleri'nden birkaç roman okuduğu için kendilerini entellektüel zanneden beyefendiler ve hanımefendiler ! Bediüzzaman Said Nûrsî'nin Risale-i Nûr Külliyatı'nı okumadığınız müddetçe hakiki manada münevver olamazsınız. Kur'ân-ı Kerim'de Allah-ı Zülcelâl " Yâ ehl-el Kitap " diyerek aynı zamanda " Yâ ehl-el Mektep " ifadesiyle sizinle muhatap olma tenezzülünde bulunuyor.Bir sûre-i Kur'ânîden istifade edeceğiniz aklî,rûhî ve hissî kemalat o romanların küllünden daha ziyadedir. Anlamıyorsunuz,görmüyorsunuz,ibret almıyorsunuz ! Menfî milliyetçiliğin yani ırkçılık kanserinin ilacı 1898 yılında Van'da Horhor Medresesinde 70-80 talebeyi tedris ve tâlim eden 20 yaşındaki Bediüzzaman tarafından bulundu.

  • Avni Aladağ

    22.7.2025 12:19:43

    Laik kesimin vatandaşlık tanımı dahi islamcîların bu günlerde ortaya koyduklar yaklaşımlardan,yöntemlerden daha ümmetçi,daha birleştirici..mevcut durumda iyi kötü bir birlik şuuru var.korkarım bop aklıyla bunu da yok edecekler...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki yangınlara müdahale devam ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Trump'a övgü dolu sözler

Bangladeş'te askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi

Guterres: Son derece vahşi bir katliam daha yapan İsrail'i en güçlü şekilde kınıyorum!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack; İsrail'i eleştirdi, Şam yönetimini destekledi

25 ülkenin "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı İsrail tarafından reddedildi

İsrail’in suçuna ortak olmayın

İran Avrupa ile arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da başlayacak

Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 125 oldu

Kosova - Sırbistan normalleşme süreci durdu

Bangladeş'te askeri eğitim uçağın okul kampüsüne düştü: 19 kişi öldü

Sakarya'daki yangın Bilecik tarafına sıçradı

Gazzeliler: 'Hayvanlar kadar değerimiz yok mu?' - 'Bulursak yiyor bulamazsak aç yatıyoruz' - 'Onurumuzla ölmek en iyisi'

Hedef yeniden Gazze...

Yurt geneline "fön" rüzgarları uyarısı

ABD'li Senatörden Putin'e: "Senin sıran geliyor"

LGS'de doğru tercih için ne yapılmalı?

Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı

Beyin çürümesi nedir? - Yeni Asya TV'nin yeni serisi Beyin Çürümesi yayında!

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

İsrail’in suçuna ortak olmayın
Genel

Nurdan Katreler
Genel

25 ülkenin "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes" çağrısı İsrail tarafından reddedildi
Genel

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack; İsrail'i eleştirdi, Şam yönetimini destekledi
Genel

Sıcak günlerin serinliği Uludağ pikniği
Genel

Guterres: Son derece vahşi bir katliam daha yapan İsrail'i en güçlü şekilde kınıyorum!
Genel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Trump'a övgü dolu sözler
Genel

Şanlıurfa’dan Trabzon’a kardeşlik köprüsü
Genel

Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki yangınlara müdahale devam ediyor

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.