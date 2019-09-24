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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Şahs-ı manevî ile yola devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Eylül 2019, Salı
Bir süredir yazılarımıza, elimizde olmayan sebeplerle ara vermek mecburiyetinde kaldık.

Ara uzayınca da vefakâr okurlarımızın meraklı, yer yer sitemkâr mesajları arttı.

Bugünden itibaren yine birlikteyiz.

Niyazımız, bu beraberliğimizin son nefesimize ve sonsuzluğa kadar devamı için.

Bizler Kur’an’ın has tefsiri Risale-i Nur’dan aldığımız dersle, münhasıran Allah rızası için İlahî bir sevk ve istihdamla kurulan, mensupları dünyada da, ahirette de bir ve beraber olan manevî ve uhrevî bir “şirket”in ortakları olduğumuza inanıyor, herşeyimizi şahs-ı manevî havuzunda paylaşıyoruz.

Ve Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asırdır hizmetini devam ettiren bir müessesede, şahs-ı manevî adına tevdi edilen vazifeleri ifa etme gayreti içindeyiz.

Şahsen bütün liyakatsizliğimize rağmen, ihsan-ı İlahî tarafından omuzumuza konulan ve sorumluluğu son derece ağır olan görevleri, yine okurlarımızın yakın ilgi, takip, murakabe ve nezareti altında yapmaya çalışıyoruz.

Yeni Asya’daki 42. ve gazete sorumluluğundaki 28. yılımızda yola devam ediyoruz.

Bu uzun, zorlu ve yorucu sürecin epeyce bir kısmında, fıtrat ve mizacımıza pek uymadığı, hiç hatırımızdan geçmediği ve haddizatında arzu da etmediğimiz halde hasbelkader “vitrin”de olmak durumunda kaldık.

Bunun getirdiği ilave yükleri taşıdık, sıkıntıları yaşadık, hakaret, tezvirat ve iftiralara hedef olduk, şimşekleri üstümüze çektik.

Bütün bunlara şahs-ı manevînin duası ve desteği ile dayanıp, şükürler olsun, hepsini aşarak ve püskürterek bugünlere eriştik.

Beşer olmaktan kaynaklanan, ama bir kasta dayanmayan hata, kusur ve yanlışlarımız elbette ki olabilir, vardır; bunlar için her zaman Rabbimizden af ve mağfiret diliyor, farkında olmadan incittiklerimiz varsa onlardan da helallik istiyoruz; ancak Yeni Asya’nın ana çizgi ve istikametine sadakat hassasiyetimizi hep koruma gayreti içinde olduk.

Güç ve nefesimizin yettiği yere kadar hizmet niyet ve kararıyla yola devam ederken, her vesileyle ve her zeminde ısrarla tekrarladığımız üzere, bu şanlı bayrağı devredeceğimiz gençlerimizi sabır(sızlık)la bekliyoruz.

* Malûm davamızın ikinci duruşması bugün yapılacak. Dualarınızın devamını bekliyoruz.

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