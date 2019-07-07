Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları

Afyon hapsinde tanıştığı Üstad Bediüzzaman’ın, 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefatına kadar yakın hizmetinde bulunan Bayram Yüksel Ağabeyin anlattığı bir hatıra:

“Isparta’da kulağında kulaklık bulunan Halk Partili ihtiyar bir zat geldi. Üstad bu adamı kabul edip kendisiyle görüştü. Ziyaret anında ben de yanlarında bulundum.

“Adam: ‘Hocam, ben Halk Partisi Malatya milletvekiliyim. İstersen oradan ayrılırım.’

“Üstad cevaben ‘Hayır, ayrılma, sen orada bulun, bizi müdafaa edersin, sen bizi görüyorsun, bizim siyasetle alâkamız yoktur’ dedi.

“Adam Üstaddan memnun olarak ayrıldı.

“Bir gün Ağrı Halk Partisi Milletvekili Ahmet Alpaslan ziyaretine gelmişti. Üstadı çok seven bir zattı. Üstad Halk Partisinin içinde bulunan din düşmanlarına mani olmasını söyledi. Adamı hiç incitmeden çok güzel dersler verdi. Halk Partisinin zulümlerini anlattı. Ahmet Bey ‘Üstadım, eğer istersen Halk Partisinden ayrılırım’ deyince Üstad ‘Hayır, ayrılma, orada bizi müdafaa edersin’ dedi.

“Üstad ziyaretçilerle görüşürken onları kat’iyen rencide etmezdi. Siyasetçilere ‘Siz dinsizsiniz’ gibi sözleri asla söylemezdi.”

(Necmeddin Şahiner, Son Şahitler-1, s. 413)

Şu satırlar da Abdulkadir Badıllı’ya ait:

“DP’li, Millet Partili, Hürriyet Partili, hattâ CHP’li kimselerden bazı meb’us ve ünlü eşhastan, şahsî dindarlıkları hasebiyle Üstad Bediüzzaman’la görüşen ve dersini dinleyenler de vardır. Hz. Üstada karşı siyasî şahsiyetlerden ilk başta alâka duyan 1950’den önceki CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’dır.

“1950’den sonraki yıllarda bazı CHP’li milletvekilleri gelmiş, Üstadla görüşmüşlerdir.

“Hz. Üstad da CHP’nin yirmi sekiz senelik iktidarında ona ettiği zulüm, dine ihanet vesairelerinden, sadece bu partinin yüzde beşine suç veriyor, geri kalanlarını affediyordu.

“CHP’nin içinde de bazı dindar ve âlimler, nüfuzlu, temiz kimseler bulunuyordu. DP dışında kalan iyi, temiz ve hamiyetkârların gücendirilmeleri ve binnetice Risale-i Nur’a karşı soğuk davranma ihtimalleri söz konusu idi. Hz. Üstad çok dikkatli davranıyordu.”

(Mufassal Tarihçe-i Hayat-3, s. 2358)

Son dönemde yeniden güncel hale gelen “CHP değerlendirmeleri”nde dikkate alınması gereken anekdotlar olarak aktarıyoruz.