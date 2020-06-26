"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Sıra diğer utançların bitirilmesinde

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Haziran 2020, Cuma
Hukuk ve demokrasi tarihimize kara bir leke ve utanç olarak geçen Yassıada kararlarının yok hükmünde sayılmasına ilişkin teklifin Mecliste grubu olan ve temsil edilen bütün partilerin ittifakıyla kabul edilmesi demokrasimiz adına son derece önemli.

Bir eksiğiyle de olsa buna yakın bir dayanışma meş’um ve karanlık 15 Temmuz olayının hemen ardından Yenikapı’da yapılan mitingde, o zaman Mecliste temsil edilen partilerin üçünün katılımıyla gerçekleşmişti.

Yassıada oylamasında, o zaman dışlanan HDP dahil bütün partilerin firesiz desteğiyle ortak bir karar çıktı ve böylece TBMM bilhassa şu dönemde çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir beraberlik tablosu sergilemiş oldu.

Bu tavrıyla muhalefet, aynı zamanda “Yassıada tesisleri”nin açılışını tek başına yapan “Cumhur ikilisi”ne milletin önünde unutulmaz bir demokrasi ve nezaket dersi de verdi.

İyi Partili Naci Cinisli’nin “Teklife Gültekin Uysal, DP Bursa Milletvekili Agâh Erozan’ın oğlu, İyi Partili Ahmet Erozan ve DP Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak’la Konya Milletvekili Sıtkı Salim Burçak gibi iki aile büyüğüne sahip ben de imza atmak isterdik” ve CHP’li Kaboğlu’nun “Teklif, başta CHP, bütün partilerin imzasına açılmalıydı” sözleri de bu dersi tamamlayan ilginç bir anekdot oldu.

Seçime girmesinde mahzur görülmeyen ve 6 milyon oy alarak Meclise girdikten sonra iktidar bloku tarafından “terörist”likle suçlanan; seçilmiş eşbaşkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları tutuklu olan HDP’nin de bu tabloda yer alması ayrıca anlamlı.

Aynı HDP’nin “çözüm süreci” günlerinde iktidar partisince “partner” muamelesi gördüğü de unutulmaması gereken bir vakıa!

Sonuç olarak, muhalefetin firesiz katkısıyla Meclisten çıkan karar, çok geç de olsa ve mağdurları açısından dünyevî cihetiyle bir anlamı bulunmasa da, Yassıada utancının temizlenmesi noktasında önemli bir hadise.

Ama iş onunla bitmiyor. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve özellikle yakıcı mağduriyetler üretmeye devam eden 15-20 Temmuz kaynaklı utançların da 60 yıl geçmesini beklemeden bitirilmesi lâzım ki, hukuksuz uygulamaların vicdanlar üzerinde giderek daha da ağırlaşan yükü ilânihaye taşınmaya devam edilmesin. 

Ahirete kalan hesaplara yenileri eklenmesin.

Okunma Sayısı: 482
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat zihniyeti devrede

    Mezunların istihdamı güçleşiyor

    Liverpool, şampiyonluğunu ilan etti

    Beşiktaş'ta 2 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi

    Akşener: Orta sınıf sıkışmış durumda

    Koca: Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor

    'Yoğun bakımın bir gününe şahit olsanız, dışarıya burnunuzu çıkarmazsınız'

    Güney Kore'den Kuzey Kore'ye: Savaşı sonlandıralım

    En fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olan İngiltere'den son durum?

    ABD'de son 24 saatte 808 ölüm ve 38 bin 499 yeni vaka gözlemlendi

    AYM'den YKS kararı

    Sağlık Bakanlığı, iş yerlerine ilişkin tedbirleri güncelledi

    Kongo'daki 10’uncu dalga Ebola salgını sona erdi

    Van Valisi Bilmez: Bölgede ağır hasarlı yapılarımız var

    SNHR: Suriye'de 14 binden fazla kişi işkenceyle öldü

    Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyona yaklaştı

    Van - Özalp'ta 5,4 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden ilk açıklamalar

    "Toprağın titrediğini hissediyoruz ama korkmuyoruz"

    Maske fiyatlarına ilişkin TÜDEF'ten uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra diğer utançların bitirilmesinde
    Genel

    28 Şubat zihniyeti devrede
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Battı balık yan gider
    Ali FERŞADOĞLU

    Hepimize farz değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye kerhen geçiş
    Cevher İLHAN

    “Hakaret davaları”yla hukukun darbelenmesi
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya’nın şahs-ı manevîsi ve savrulma
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Çoklu barolardan, tekli anıtkabire

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.