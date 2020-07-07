"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Sosyal medya, ahlâk ve özgürlük

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Temmuz 2020, Salı
Üstad Bediüzzaman’ın İkinci Meşrutiyet döneminde gazetelerdeki makaleleriyle yaptığı ve Divan-ı Harb-i Örfî müdafaasında hatırlattığı çağrı, son günlerde bir kez daha alevlenen sosyal medya tartışmasına da ışık tutacak bir mesaj ve güncellik taşıyor:

“Ey gazeteciler! Edipler edeplí olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 50)

Görüldüğü gibi, Üstad genel anlamdaki hürriyet için ısrarla vurguladığı ahlâk çerçevesini basın özgürlüğü bağlamında da tekrarlıyor; medyayı milletin ortak düşünce ve duygularına tercüman olan yayınlar yapmaya çağırıyor; basın ilkelerinin vicdan ve hâlis niyetle örtüşmesi gereğine dikkat çekiyor.

Baş döndürücü bir sür’atle ilerleyen iletişim teknolojisinin sosyal medya mecralarını günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına dahil ettiği, adeta onlarsız yapamaz hale geldiğimiz ve korona sürecinin bu vakıayı daha da perçinlediği bir ortamdayız artık.

Ülkemizde 54 milyon insan, yani neredeyse her üç kişiden biri sosyal medya kullanıyor.

Bu yoğun ilgide, pratik ihtiyaçların yanı sıra, TV ve basılı gazete gibi geleneksel medya araçlarının büyük ölçüde tek adam rejiminin kontrolüne girmesiyle ortaya çıkan boşluğu sosyal medyanın doldurması da etkili oldu.

Zaman zaman gündeme getirilen “sosyal medyayı da zaptu rapt altına alma” düşüncesinin son günlerdeki provokasyonlar üzerinden tekrar ısıtılmasının asıl sebebi de bu.

Oysa “iktidar ve Saray adına” linç operasyonları ve itibar suikastçılığı yapanların da dahil olduğu çok taraflı trol çetelerince estirilen psikolojik terör çok kişinin canını yaktı. Ama hiçbir insanî, vicdanî, ahlâkî ölçü tanımadan savrulan iftira, hakaret ve tehditler iktidar cenahında kimsenin umurunda olmadı. Ne zaman ki, Twitter iktidar partisi bağlantılı 7340 hesabı kapattığını açıkladı, kıyamet koptu. Sonra provokasyon olduğu çok belli iğrenç paylaşımlar geldi ve bunları çoktandır hazırlığı yapılıp el altında tutulan sosyal medya harekâtı için düğmeye basmanın gerekçesi olarak kullanma aşamasına geçildi.

Genel gidişatın bir parçası olarak...

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yürütme, yasama, yargı ve medyadan sonra sıra savunma ve sosyal medya mı?

    Online şölen coşkulu geçti

    Hükümet dışı medya orada da mı susturulacak?

    Köyler de betonlaşmasın

    Küresel salgında son 24 saat

    NASA'dan Ankara paylaşımı

    Şu ana kadar 300 hektar alanın yandığı Gelibolu'da son durum?

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

    Koca: Salgına karşı kaç kişiyiz?

    Yasaklar endişeye yol açıyor

    Sakarya'da vefat sayısı 7'ye yükseldi

    İlhak karşıtı protestolar devam ediyor

    Bayram ikramiyesi kurbanlığa bile yetmiyor

    Bu bölünmeyi iktidar istiyor

    ABD'deki ölü sayısı 132 bin 610'a yükseldi

    Fransa'nın Türkiye'den, AB'den ve NATO'dan özür dilemesi lazım

    'Türkiye'yle ilişkimiz, AB'nin en önemli meselesi haline geldi'

    "İlk 15 günlük sürede yaklaşık 20 kilo kaybettim''

    Brezilya, Hindistan ve Meksika'dan son gelişmeler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sosyal medya, ahlâk ve özgürlük
    Süleyman KÖSMENE

    Astroloji ilim midir? Fal mıdır?
    Genel

    Yürütme, yasama, yargı ve medyadan sonra sıra savunma ve sosyal medya mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koronazede gençlik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hükümet dışı medya orada da mı susturulacak?
    Cevher İLHAN

    Şimdi de “sosyal medya”nın kapatılması
    Risale-i Nur'dan

    Allah’tan başkasının teveccühünü aramamalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yandaş medya samimî olsaydı
    Ahmet BATTAL

    İletişimin son harfi Z

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.