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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Uhuvvet üzerine -1

Kenan Toprakçı
21 Ağustos 2026, Cuma
Uhuvvet, aralarında değerli ve köklü bir bağ bulunan kimselerin birbirlerine göre konumunu ifade eden “kardeşlik” anlamında bir kavramdır.

İslâm düşüncesinde bu bağın en güçlü biçimi din kardeşliğidir. Bütün insanların Hz. Âdem ve Hz. Havvâ’dan gelmesi, insanlık düzeyinde bir kardeşliğe işaret etmekle birlikte; iman bağı, mü’minler arasında özel ve derin bir uhuvvet tesis eder. Bu sebeple İslâm’da asıl kardeşlik, iman kardeşliğidir.

 Bu anlayış, inanç temelli bir toplumsal birlik modelini ortaya koyar.

İslâm tarihinde uhuvvetin en somut örneklerinden biri, Hz. Muhammed’in (asm) hicret sonrası Medine’de gerçekleştirdiği “muâhât” uygulamasıdır. Mekke’den göç eden Muhacirler ile Medineli Ensar arasında kurulan kardeşlik bağı, sadece manevî bir dayanışma değil; ekonomik ve sosyal bir paylaşım düzenini de beraberinde getirmiştir. Bu örnek, uhuvvetin soyut bir ideal değil, somut bir toplumsal proje olduğunu göstermektedir.

Uhuvvetin temelinde fedakârlık, empati ve affedicilik yer alır. Kardeşlik hukuku; kin, haset ve ayrımcılığı reddeder. İnsanları ırk, dil veya statü farkı gözetmeden aynı değerde kabul eder. Bu yönüyle uhuvvet, modern toplumların karşı karşıya olduğu kutuplaşma ve yabancılaşma sorunlarına güçlü bir cevap sunar. Çünkü kardeşlik bilinci, bireyin yalnızca kendi çıkarını değil, toplumun ortak iyiliğini de gözetmesini sağlar.

Osmanlı düşünce geleneğinde ve tasavvuf kültüründe de uhuvvet önemli bir yer tutar. Özellikle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin eserlerinde insan sevgisi ve hoşgörü, kardeşlik anlayışının evrensel boyutunu yansıtır. Benzer şekilde Yunus Emre, şiirlerinde insanı “yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü” anlayışıyla ele alarak uhuvveti tüm insanlığı kapsayan bir sevgi dairesi hâline getirir.

 Kur’ân-ı Kerîm’de bu hakikat açıkça ifade edilmiştir. Âl-i İmrân Suresi 103. ayette mü’minlere Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaları ve ayrılığa düşmemeleri emredilmiş; kalplerin İlâhî nimetle kaynaştırıldığı ve düşmanlıktan kardeşliğe geçildiği bildirilmiştir. Hucurât Suresi 10. ayette ise “Mü’minler ancak kardeştirler” hükmüyle bu bağ normatif bir ilke hâline getirilmiştir. Böylece uhuvvet, yalnızca ahlâkî bir tavsiye değil, İlâhî bir emir olarak ortaya konmuştur.

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