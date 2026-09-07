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7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Köyler yeniden yaşanır hâle gelsin

Kenan Toprakçı
07 Eylül 2026, Pazartesi
Güneydoğu gezi notlar- 3

Farklı iklimlerin ve coğrafyaların bir arada bulunduğu ülkemizde çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebiliyor. Bu büyük imkânı daha verimli değerlendirmek zorundayız.

Peki nasıl?

Köyleri yeniden yaşanabilir hâle getirmeliyiz

Her şeyden önce insanları yeniden köye ve kasabaya döndürebilecek bir yaşam düzeni oluşturulmalıdır.

Köylerin altyapısı ve üstyapısı yenilenmeli; temiz su, elektrik, internet, ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri modern standartlara kavuşturulmalıdır. Teknolojik altyapı köylere kadar götürülmelidir.

Bugünün insanı köyde yaşamak istiyorsa, bunu geçmişin şartlarıyla değil, 21. yüzyılın imkânlarıyla yaşayabilmelidir.

Bunun yanında kapsamlı ve adil bir toprak politikası oluşturulmalıdır. Toprakların belli ellerde toplanması yerine, üretim yapmak isteyen vatandaşlara uygun büyüklükte bağ, bahçe ve tarla tahsis edilebilir. Uzun süreli kiralama veya “işlet-devret” benzeri modeller uygulanabilir.

Amaç toprağı dağıtmak değil, toprağı üreticiyle buluşturmak olmalıdır.

Çiftçinin pazar endişesi olmamalı

Çiftçinin en büyük problemlerinden biri yalnızca üretmek değil, ürettiğini satabilmektir.

Bu nedenle üretim, planlı bir sistem içerisinde yapılmalıdır. Ziraat birimleri, bölgenin toprak yapısını ve iklim şartlarını dikkate alarak hangi ürünlerin ne miktarda yetiştirilmesinin uygun olduğunu belirlemelidir.

Çiftçi “Ektim ama satabilecek miyim?” endişesi yaşamamalıdır.

Kooperatifler güçlendirilmeli, ürünler tarladan doğrudan ve şeffaf bir sistemle alınmalıdır. Böylece üretici emeğinin karşılığını alırken tüketici de sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha uygun şartlarda ulaşabilir.

Meralar korunmalı, hayvancılık canlandırılmalı

Hayvancılık açısından meralarımızın önemi tartışılmazdır.

Meralar imara, amaç dışı kullanıma veya kısa vadeli çıkarlara kurban edilmemeli; sınırları kesin biçimde korunmalıdır. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara uzun süreli mera kullanım imkânları sağlanmalı, süt ve süt ürünleri kooperatifler aracılığıyla toplanmalı ve işlenmelidir.

Köy ve kasabalarda kurulacak kooperatif marketleri sayesinde üretici ile tüketici arasında doğrudan bir bağ kurulabilir. 

Böylece üretimden tüketime kadar sağlıklı, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir sistem kurulmuş olur.

Bu sistem yalnızca ekonomiye değil, toplum sağlığına da katkı sağlar.

Herkes üniversite okumak zorunda değil

Eğitim konusunda da yeniden düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.

Temel eğitim herkes için güçlü ve kaliteli olmalıdır. Ancak temel eğitimden sonra herkesin aynı akademik yoldan ilerlemek zorunda bırakılması yerine, farklı yetenek ve ihtiyaçlara göre eğitim modelleri geliştirilmelidir.

Teknik eleman yetiştiren mesleki eğitimler güçlendirilmeli; tarımla uğraşacak gençlere kendi köyünde ve kasabasında uygulamalı ziraat eğitimi verilmelidir.

Çiftçi olmak da mühendis olmak kadar değerli, teknik eleman olmak da akademisyen olmak kadar saygın hâle getirilmelidir.

Böylece hem eğitim sistemindeki gereksiz yoğunluk azalır hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetişir.

Üniversite mezunu sayısını yalnızca artırmak yerine, mezun olduğunda iş bulabilen, mesleği olan, üreten ve değer oluşturan insanlar yetiştirmeliyiz.

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