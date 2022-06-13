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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Neden hayır diyemiyoruz?

Klinik Psikolog Nil Oran
13 Haziran 2022, Pazartesi
Bazen değer verdiğimiz kişilere ‘hayır’ diyerek onların duygularını incitmek, rencide etmek ya da onları reddetmiş gibi olmak istemeyiz.

Bazen karşı taraf bencil olduğumuzu düşünmesin diye hayır diyemeyiz. Bazen hayır diyecek kadar kendimize güvenmediğimiz için hayır demek zorunda kalırız. Bazen de hayır diyerek sevilmeyeceğimizi, sevilmenin, değer görmenin, takdir edilmenin yolunun evet kelimesinden geçtiğini düşünürüz.

Hayır Demek Neden Önemlidir?

İstemediğimiz, bizi zor durumda bırakan isteklere karşı ‘hayır’ cevabını verebilmek kendime olan saygımızı korumamız açısından önemlidir. Bazen başka kişilerin saygılarını, takdirini kazanmak için hayır yerine evet cevabını veririz. Bu durumlarda başkalarının isteklerini kendi isteklerimizin önüne koymuş oluruz. Elbette ki sevdiğimiz, değer verdiğimiz kişilerin mutluluğu da bizim için önemlidir ancak gerçekten istemediğimiz bir şeyi de sırf başkaları istiyor diye yapmamız doğru olmaz.

Hayır diyemediğimiz durumlar bazen bize daha çok yük bindirebilir. İş yerinde sırf patronumuza ya da çalışma arkadaşlarımıza hayır diyemediğimiz için bizimle aynı pozisyonda çalışan arkadaşlarımızdan daha çok iş yapıyor olabilir. Böylece kendi işimiz dışında başkalarının da işini yapmak, iş performansımızda düşüşlere sebep olabilir.

Sürekli olarak her istenene ‘evet’ demek çevremizdeki kişilerin bize olan saygısınız kaybetmesine de yol açabilir. Bu da sağlıklı ilişkiler kurmanızın önünde engel teşkil eder.

Hayır diyememek hayatımızı bir düzene sokmamıza engel olabilir. Kendi isteklerimizi göz ardı edip başkalarının isteklerini yapmaya çalışmak kendi yaşantımızda yapmak istediğimiz pek çok şeye zaman bulamamamıza neden olabilir.

Hayır Demenin Kolay Yolları Nelerdir?

• Hayır kelimesini kullanmaktan çekiniyorsanız hayır kelimesi ile aynı anlamlara gelebilecek kelimeler kullanabilirsiniz. Örneğin; “hayır yapamam” yerine “maalesef bunu yapamam” diyebilirsiniz. Hayır kelimesi çok sert bir ifade gibi geliyorsa yumuşatmak için “Hayır, teşekkür ederim istemiyorum” gibi daha yumuşak kalıplar kullanabilirsiniz.

• Yapmak istemediğiniz bir şeyi neden yapmak istemediğiniz güzel bir dille açıklayın. Örneğin; “Hayır yapmak istemiyorum, çünkü…”

• Hayır demek için yapmamız gereken şeylerden biri de sizden istenilen davranışın sizin üzerinizde nasıl etkiler bırakacağını, sizi üzdüğünü, mutsuz ettiğini, canınızı sıktığını anlatmaktır. Örneğin; “Hayır, söylediğin yere gelmek istemiyorum, çünkü oraya gidince canım sıkılıyor” ya da “Hayır, senin yerine o işi yapmak istemiyorum, çünkü sevmediğim bir işi yapmak beni mutsuz ediyor”

• Birisi size o anda yapmak istemediğiniz bir teklifte bulunursa alternatifler sunun. Örneğin; “Hayır, şuan gelemem ama hafta sonu uygunum” veya “Hayır, sinemaya gitmek istemiyorum ama bir kafede kahve içebilirim” diyebilirsiniz.

• Eğer ‘hayır’ kelimesini değer verdiğiniz kişilere karşı kullanmakta zorluk yaşıyorsanız küçük pratikler yaparak hayır demeye başlayabilirsiniz. Örneğin; “Bir çay daha içer misin?” sorusuna “Hayır, teşekkür ederim” diyerek başlayabilirsiniz. Tanımadığınız kişiler ile bu pratikleri yapmanız sizin için daha kolay olacaktır. Örneğin; “Yemeğin yanında içecekler alır mısınız?” sorusuna “Hayır, istemiyorum” şeklinde cevap verebilirsiniz.

• ‘Hayır’ demek için neler yapmalıyız sorunun cevaplarından bir tanesi de “belki” kelimesini kullanmamaktır. Çünkü hayır diyemediğimiz bazı konularda dediğimiz belki sözcüğü karşı taraf için evet olarak algılanabilir. Bu da sizi yine istemediğiniz bir şey yapmak zorunda bırakabilir.

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