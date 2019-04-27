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27 NİSAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kadın ve tesettür

Kübra ÖRNEK
27 Nisan 2019, Cumartesi
Hanımlar tarafından her sene düzenlenen Hizmet içi Eğitim seminerlerinin dördüncüsü, “Kadın ve Toplum” başlığıyla gerçekleşti.

Dün Ümraniye’de yapılan seminerler, Pazartesi günü Avrupa Yakası’nda Yeni Asya Vakfı’nda da sunulacak. Seminerde, toplum içinde önemli bir konuma sahip olan kadınların,  dünyevî ve uhrevî saadetlerinin ancak İslâmî terbiye ile kazandıkları konuşuldu. Kadınların sosyal hayatında önemli yerleri olan, İktisat, tesettür, sosyal medya ve siyaset gibi konular ayrı ayrı ele alındı. Her bir başlığın farklı kapılar açtığı eğitim, istifadeye medar oldu. 

Üzerinde çalışma yaptığımız “Kadın ve Tesettür” başlığına gelecek olursak, kâinatı kuşatmış bir hakikati kısa bir sürede anlatmak elbette kolay değil. Ancak semavî kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in kesin hükümleri  ve manevî tefsiri olan Risale-i Nur’un açık delilleriyle tesettür hakikati daha güzel anlaşılıyor. Peygamber Efendimizin (asm) zamanında yaşamış örnek sahabilerin hayatlarıyla da, hakikî örtünmenin nasıl olması gerektiğini görüyoruz.

Evet tesettür, bütün İlâhî dinlerin ortak emri olarak, erkek kadın bütün insanlığa emredilmiştir. Tahrif edilmemiş her din, Galü belâ’da verdiği söze sadık kalarak tesettüre riayet ediyor. 

Ahir zamana dair pek çok meseleyi açıklığa kavuşturan Bediüzzaman Said Nursî, tesettür konusunda müstakil bir Risale yazarak, tesettürün “fıtrî bir hakikat” olduğunu ispatlamıştır. Bu eserle Bediüzzaman, aynı zamanda açık saçıklığı yaygınlaştırmaya çalışan komitelerin maksatlarını ortaya koymuş, kadınları tesettür karşıtı ifsat şebekelerine karşı ikaz etmiştir. Kadınlar aile hayatında, toplumda önemli bir konumda oldukları için, vazifelerini yapmadıklarında da aynı ölçüde zarar geliyor. Bu yüzden “Kadın ve Tesettür” konusu üzerinde durmak istedik. Yoksa tesettür sadece kadınlara has bir durum değildir. Evet mimsiz medeniyet, hürmetsiz ve şefkatsiz bir şekilde kadını yuvasından uzaklaştırıp bir meta olarak kullanmaktadır. Böylece şefkat kahramanı olan kadının fıtrî değerini  düşürmüştür. Tesettür ile, gerçek değerine ulaşıyor.  

Tesettür ile aile bağları da kuvvetleniyor. Emniyet ve güven sağlıyor. Çünkü aile müessesesinin korunmasında ve aile efradı arasında manevî bağların, hürmet ve merhamet gibi hislerin ve ahlâkî değerlerin tahakkuk etmesinde tesettürün rolü büyüktür. Tesettürsüz ve mübtezel ailelerde, mezkûr fıtrî bağlar ve manevî değerler gelişmez.

Tesettürü, sadece maddî bir örtünmekten ibaret görmemeliyiz. Tesettür, imanî değerlere bezenerek güzelleşmektir, ahlâk örtüsüne bürünmektir. Öncelikle kalbimize, ruhumuza ve sair lâtifelerimize sahip çıkarak, manevî tesettürümüzü sağlamalıyız. Yoksa içi boşaltılmış bir anlayış ile tesettür hakikatine ulaşamayız. 

Tesettür, Allah’ın Settar isminin bir gereği olarak kâinatta her varlıkta, farklı şekillerde tecelli ediyor. Manevî tesettürü sağlamak için Settariyeti sosyal davranışlarımızda da yaşatmak gerekir. Sır saklamak, başkasının özeline hürmet etmek, her doğruyu her yerde söylememek, hatta yeri geldiğinde affedebilmek de setretmekten gelir. 

Manevî tesettürümüze zarar veren  menfî durumlar vardır. Bunları ancak güzel hasletler ile örterek izale edebiliriz. Su-izannın üzerini hüsnüzan ile, hırsın üzerini iktisat ile, riyanın üzerini rıza-i İlâhî ile, ihtilâfın üzerini ittihat ile, ben’in üzerini biz ile, tembelliğin üzerini gayret ile, zulmün üzerini adalet ile setretmekte vazifeliyiz. 

Velhasıl, maddî ve manevî tesettüre ulaşmak için, sevdiğimiz şeylerden vermek zorundayız. 

Şahsiyetimizden feragat ettiğimizde, Fettahiyete ulaşacağız inşaallah. Setr edemeden, fethedemeyiz. Baki güzelliklere kavuşmak için toprağın altına girmek gibi.

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