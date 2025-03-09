Ramazan çantası yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili çocuklar. Nihayet Ramazan geldi. Sabırsızlıkla beklediğimiz, neşesini ve bereketini özlediğimiz aya kavuştuk. Bu ay paylaşma ayı. Mübarek Ramazan’da güzel vakit geçirelim diye etkinlikler hazırladık. İlk önce Ramazan çantası hazırlayacağız. Ramazan’ı dolu dolu geçirmeye var mısınız? Malzemeler: • Keçe kumaş 25*68 cm • Makas • Silikon ya da yapıştırıcı • Yapışkan süsler • Zımba Yapılışı: Keçe kumaşı eni 25 boyu 34 cm olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Kenarlarını dikiş yapar gibi zımbayla dikiyoruz. İki kenarında üst kısmında 5cm boşluk bırakıyoruz. Sonra ters çevirip üst kısımda kalan kumaşı aşağı doğru kıvırıyoruz. Üstte kalan kumaşı yapıştırıcıyla sabitleyip üzerini süslüyoruz. Çantanın içine Ramazan takvimi, iyilik tavsiyeleri, zikirmatik, balon ve sürpriz hediyeler yerleştirdik. Siz de istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Hafıza Oyunu Ramazan’ı çağrıştıran semboller, hafıza kartlarında ikişer tane yer alıyor. Oyuncular sırayla kart çeker ve çıkan kartın eşini bulmaya çalışır. Aynı resim bulunca kenara koyar ve kalan kartlarla devam eder. Hafızayı da destekleyen bu oyun çok eğlenceli oluyor. Denemek için kartların çıktısını alıp keserek oyunu hazırlayabilirsin. Herkese Hayırlı Ramazanlar Not: Hazırladığımız etkinlere ulaşmak için bağlantıdan topluluğumuza katılabilirsiniz.

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