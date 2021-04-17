İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Tarihi kültürün çok fazla olduğu Eminönü semti… Gülhane Parkı’na olan yakınlığı, Bab-ı âli kapısı, çarşıları, camileriyle ün kazanan Eminönü, Osmanlı’da pek çok olaya ev sahipliği yapmıştır. Mahmud Paşa Çeşmesi de tarih dolu Eminönü semtinde buluyor. 1605 yılında, Güzelce Mahmud Paşa tarafından yaptırılan çeşme, Mahmud Paşa Medresesi ile Mahmud Paşa Camii’nin bulunduğu meydanda bulunuyor. Çeşmeye bakıldığında pek çok defa tamir edildiği görülmektedir. Çeşmenin ilk yapılışına ait kitabe de bulunmaktadır. Bu kitabede,

“Bülbül-i gördü çu esasını dedi tarih”

Yapdı hak yoluna bu çeşmeyi Mahmud Paşa” yazmaktadır. Yaptığımız araştırmaya göre ise, bu manzume Türk şairlerinden Bülbüli’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Çeşme, II. Osman, III. Mustafa, Sultan Abdülmecid döneminde tekrardan onarılmıştır. Klâsik meydan çeşmeleri tarzında yapılan çeşmenin üç yüzü ve her yüzünde bir çeşmesi bulunmaktadır. Abdülmecid döneminde son kez onarıldığı için çeşmenin en üst kısmında Abdülmecid’in tuğrası yer almaktadır ve üst kısmı kiremit çatı ile örtülüdür.

Eminönü severlerin muhakkak ziyaret etmesi gereken tarihî yapılardan biridir Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi.