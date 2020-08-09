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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

650 yıllık çınar tedavi edildi

09 Ağustos 2020, Pazar 17:00
6 ASIRDIR HALKIN GÖLGELENDİĞİ VE “SAKLI CENNET”İ ANDIRAN HASTA ÇINAR AĞACI UZMAN EKİPLERCE TEDAVİ EDİLİYOR.

Ankara’ya 100 kilometre mesafedeki Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz beldesinde bulunan 6 asırlık hasta çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman ekiplerinin çalışmalarıyla tedavi edildi. Yeşilözüm Dayanışma ve Doğamızı Koruma Derneği Başkanı Mühendis Ali Ulubay, Sakarya’nın kolu Kirmir Çayı’nın kenarında bulunan ve asıl adı Keşanuz (Kesenöz) olan beldenin tarihinin 3 bin yıl öncesine dayandığını anlattı. 

Asırlardır halka gölgesini sunuyor

Ulubay, beldenin 1960 yılında bol yeşil alana sahip olması sebebiyle “Yeşilöz” adını aldığını söyledi. Bu isimle bütünleşen tarihi çınar ağacının yörede “saklı cennet”i andıran belde halkı ve ziyaretçiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ulubay, şu bilgileri verdi: “Yeşilöz beldesinin simgesi olan tarihî çınar ağacı, beldenin Han Önü Meydanı’nda asırlardır halka gölgesini sunuyor. Beldenin ortak mirası çınar ağacının gövdesi, son dönemde kurtlandı ve mantar nedeniyle hastalandı. Dolayısıyla çevredeki evler için de risk teşkil ediyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Türkiye’deki en iyi uzmanlar köyümüze davet edildi. Çınarımız, kurtlarından temizlendi ve tedavi edildi. Çınar ağacımız için yeni bir sayfa açıldı.”

Orman Mühendisi Uğur Gökceoğlu ise anıt çınar ağacının yaşının 650 yaşında olduğunun tahmin edildiğini vurgulayarak “Bakım çalışmamızda önce kırık dalların budamasını yaptık. Daha sonra yara yüzeyleri, kovuk kısımları yeniledik. Böcek ve mantara karşı ilaçlama yapıp, çam katranı tatbik ettik. Çapa yapıp gübresini atarak bakım çalışmasını tamamlamış olduk” dedi.

AA

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