Adana Kitap Fuarı şevk verdi

Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı Adana Çukurova 13. Kitap Fuarı, okuyucu ve yazarların buluşmasına vesile oldu.

Yeni Asya Neşriyat, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Adana Çukurova 13. Kitap Fuarı’nda dikkat çekici standıyla büyük ilgi gördü. Standa gelerek Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u tanımak isteyen kitapseverlere uygun kitaplar tavsiye edildi. Yazar ve okuyucu buluşmalarına sahne olan fuarda, ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getirdi.

Nur Hareketi Serisi okurlarıyla buluştu

4-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Adana gerçekleşen Çukurova 13. Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılmıştı. Bu süre zarfında farklı bölgelerden gelen okurlarla buluşma imkânı sağlandı. Yeni Asya Neşriyat Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, fuar için şunları söyledi: “Yeni yılın ilk fuarında dokuz gün boyunca ürünlerimizi, hizmetlerimizi en güzel şekilde bütün kitapsevere sunduk. 11-12 Ocak’ta İslâm Yaşar’ın imza günü yapıldı. 1970’lerden 2000’lere Risale-i Nur Hareketinin serencamının anlatıldığı Nur Hareketi Serisi yeni baskısıyla okurlarımızla buluştu. Adana temsilciliğimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

“İstifadeli güzel bir fuar geçirdik”

Kitap fuarındaki Yeni Asya standında görev alan satış temsilcisilerimiz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Adana bu yıl canlı bir fuar geçirdi. Yeni Asya her zamanki gibi fuarda yerini aldı. Standımız canlı dinamik arkadaşların yoğun desteği ile anlam kazandı. Çok güzel olaylar, manzaralar yaşandı. ‘Said Nursî’yi tanıyor musunuz, kitaplarını okuyor musunuz?’ sorusuna muhatap olan ziyaretçilerimizden genel olarak olumlu cevaplar aldık. Okuyanları tebrik ettik. ‘Arabanın yakıtı bitince benzin alıyorsak, manevî olarak imanımızı da okuyarak tazelemeliyiz’ kanaati dile getirildi. Fuar süresince Said Nursî’yi tanımak isteyenlere, onu anlattık. Allah’ı, kâinatı, Kur’ân’ı anlattık. ‘Allah bu dünyayı neden yarattı?’ diyenlere, 11. Söz’ü tavsiye ettik. ‘Allah bizden neden ibadet etmemizi istiyor?’ gibi birçok soruyla muhatap olduk. Ona daha geniş zaman ayırarak ehil arkadaşlara yönlendirdik. Bazı ziyaretçiler farklı görüşte olsalar da sıcak davrandılar, fotoğraf çekilmek istediler. İstifadeli güzel bir fuar geçirdik. Bu fuara desteğini esirgemeyen arkadaşlarımıza, fuar süresince yemeğimizi getiren şefkat kahramanlarına teşekkürler ediyoruz.”

Adana - Yeni Asya