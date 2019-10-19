Ankara’da fuar heyecanı

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 14’ncüsü gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla büyük bir coşkuyla dün açıldı.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 14’ncüsü gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, dün büyük bir coşkuyla açıldı.

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak.

Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek.

Yeni Asya Neşriyat okurlarıyla buluşuyor



Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, yine yoğun bir katılım var. Yeni Asya Neşriyat fuar alanında A 605 nolu stantta yerini aldı. Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor.27 Ekim pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayacak.

Fuarın bu seneki misafir ülkesi Rusya. Fuarın uluslararası onur konuğu İlya Boyaşov. Rus edebiyatı kategorisinde eserleri olan Boyaşov’un Muri’nin Yolu ve Tankçı isimli eserleri bulunuyor.

Ankara - Ahmet Terzi