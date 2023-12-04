Ankara Kitap Fuarı’na bekliyoruz

Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara, bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat B-703 numaralı standlarına beklediklerini söyledi.

YASİN ÖZER - ANKARA

ATO Congresium’da devam eden 19. Kitap Fuarı, haftasonu vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretiyle devam ediyor.

Okuyucular hem kitap alıp, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkanı buluyor. Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Battal, Ankara Kitap Fuarı’nda 703-B nolu Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı bu seneki fuara ilgi yayınevlerini memnun ederken, kağıda gelen büyük zamlardan sonra kitap maliyelerinin artması satışların fazla olmamasından dert yanıyor. Büyük bir ekonomik krize rağmen vatandaşlar kitaba para ayırıyorlar. Her yıl iki sefer yapılan ve 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin ilgisi ile karşılanıyor. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunarken, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat B-703 numaralı standlarına beklediklerini söyledi.