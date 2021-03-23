‘Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ konulu şiir yarışması

Yeni Asya Gazetesi Eskişehir Temsilciliği tarafından organize edilen Bediüzzaman ve Risale-i Nur konulu ödüllü şiir yarışması için başvurular devam ediyor.

22 yaş üstü ve 22 yaş altı olmak üzere genç ve yetişkin olarak 2 ayrı kategoride değerlendirilecek yarışmaya başvuru için getirilen şartlar şöyle:

“Yarışmaya gönderilen şiirin daha önce yazılı ve görsel basında yayınlanmamış olması gerekir. Şiirler dijital olarak belirtilen e-mail adersine (kim, doğum yılı, telefon numarası ve katılım ili belirtilerek) gönderilecektir. Her yarışmacı 1 şiiriyle yarışmaya katılabilecektir. Şiirler başka kişilerin şiirlerinden alıntı olmayacaktır. Yarışmaya katılan şiirlerin her türlü basım yayın ve telif hakkı Yeni Asya Gazetesi Eskişehir Temsilciliğinin olacaktır. Şiirlerin uzunluğu ve biçim konusunda bir kısıtlama yoktur. Hanım ve erkek tüm Yeni Asya Gazetesi okuyucuları katılabilir” Son başvuru tarihi 31 Mart Çarşamba olan yarışma Abdil Yıldırım, Beytullah Kurtoğlu, İhsan Yıldırım tarafından değerlendirilecek.

Birbirinden güzel ödüller

Genç kategorisinde ödüller ise şöyle: Birinciye; Çantaboy Risale-i Nur Külliyatı ve 400 TL para ödülü. İkinciye; Bediüzzaman Beşlemesi ve 300 TL para ödülü. Üçüncüye; Peygamberimiz(asm) hayatı çizgi roman kitabı ve 200 TL para ödülü Yetişkin kategorisinde ödüller; Birinciye; Orta Boy Risale-i Nur Külliyatı. İkinciye; Çantaboy Risale-i Nur Külliyatı. Üçüncüye; Bediüzzaman Beşlemesi. Başvurularınız için irtibat: ozguryavuz30@gmail.com

İstanbul/Yeni Asya