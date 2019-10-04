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4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Camiler şehirlerin sembolü

04 Ekim 2019, Cuma 22:49
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Şehrin en odak noktasında olan camiler, sosyolojik olarak da insanların yollarının kesiştiği, toplandığı, insanları bir araya getiren yapılardır” dedi.

Vali Canalp, Trakya Üniversitesinde yapımına başlanan caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, serhat şehri Edirne’nin tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında aynı zamanda “camiler şehri” olduğunu söyledi. Edirne denildiği zaman akla ilk olarak Selimiye Camii’nin geldiğini belirten Canalp, “Aynı şekilde Bursa denildiği zaman akla Ulu Cami gelir. Ulu Cami’siz bir Bursa’yı da kimse düşünemez. Sultan Ahmet denildiğinde de akla İstanbul gelir. Camiler şehirlerin yaşayan sembolleridir. Şehrin en odak noktasında olan camiler, sosyolojik olarak da insanların yollarının kesiştiği, toplandığı, insanları bir araya getiren yapılardır.” diye konuştu. 

Bizim yaradılış sebebimiz ibadet

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı İnsanların, Allah’ın yarattığı en mükemmel, en aziz varlıklar olduğunu söyleyerek diğer yaratılan bütün varlıkların da insanların emrine verildiğini vurguladı. Böyle mükemmel yaratılan bir insanın dünyaya sadece başı boş eğlenmek, dolaşmak, yemek için ve öteki dünyaya göçmek için yaratılmadığını anlatan Tıraşçı, şöyle konuştu, “Bizim bir yaradılış, var oluş nedenimiz var. O da ibadet, Allah’ı tanımak ve bilmektir. Ona kulluğumuzu sunmaktır. Bunu farklı şekillerde yapıyoruz, kimi zaman malımızla, kimi zaman bedenimizle, kimi zaman her ikisiyle yapıyoruz. İşte bu ibadetlerden en önemlisi namaz ibadetidir” Ecdadın cami ve mescitleri sadece namaz kılınan, çok sade bir mekan olarak yapmadığının altını çizen Tıraşçı, başta Selimiye olmak üzere yapılan çok sayıda eserin sanatsal yönüyle de ön plana çıktığını söyledi.

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