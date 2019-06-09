Çeyizleri süsleyen ‘asırlık nakışlar’

Bursa’da “Nakış El Sanatları Müzesi”nde, Osmanlı’nın son döneminden itibaren genç kızların çeyizlerini süsleyen pek çok nakış örneği sergileniyor.

Bursa’da yaklaşık bir yıl önce tarihî konakta açılan “Nakış El Sanatları Müzesi”nde hem son iki yüzyılda genç kızların el emeği göz nuru dökerek işlediği nakış çeşitleri yaşatılıyor hem de atölyede yeni eserler ortaya çıkarılıyor. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından merkez Osmangazi ilçesindeki dört katlı tarihî konakta faaliyete geçirilen müzede genellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanların geleneksel kültürünün işlendiği yüzlerce yıllık el nakışları ve replikaları ziyaretçilere sunuluyor. Müzeye gelenler, konak bünyesinde bulunan atölyede eserlerin işlenmesi sürecine de şahitlik edebiliyor.

Her bir nakışta matematik var

Müzenin sorumlusu Güleser Sencar, eski ve yeni el emeği nakışları bir arada ziyaretçilere sunduklarını söyledi. Sencar, “yaşayan müze” özelliğine sahip tarihî konakta, eskiden yapılan eserleri bire bir yeniden atölyede işlediklerini anlattı. Manevî bakımdan da müzenin sorumluluk üstelendiğini dile getiren Sencar, şöyle devam etti: “Aslında eski nakışlarda duygu, emek, sanat ve çok önemli değerler var. Müzede gezdiğinizde her bir eserde çok önemli bir matematik bilgisi var. Dolmabahçe Sarayı’nın birçok sütununu Türk desenlerinde görürsünüz. Bir kadın bunu örtüye işleyebiliyor. Matematik ve sanat bilgisi olmadan evinden hiç çıkmayan bir kadın bunu tel tel renkleriyle beraber örtüye işlemiş.” Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç da “Geleneği olmayan şeyin geleceği de olmaz.” düşüncesiyle bu müzeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.