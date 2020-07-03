‘Çukurova’nın Ayasofyası’ 96 yıl sonra ibadete açıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 96 yıldır ibadete kapalı olan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Ala Camii, Cuma namazıyla cemaatine kavuşacak.

Tarihi Ala Camii’nde iki sene önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihî yapısıyla “Çukurova’nın Ayasofyası” olarak adlandırılan Ala Camii’nin 96 yıldır ibadete kapalı kaldığını hatırlatan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, şöyle konuştu: “2. yüzyılda Roma döneminde tapınak olarak inşa edilen Ala Camii, kilise olarak kullanılmaya başlanmış, Dulkadiroğulları Beyliği zamanında ise camiye dönüştürülmüştür. Osmanlıların bölgeyi hâkimiyeti altına almasıyla uzun süre cami olarak milletin hizmetinde olmuştur. Cami, 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devredildi ve tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Cuma namazı ile camimizi tekrar ibadete açıldı.” AA

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