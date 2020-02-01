İnsan duâ ile kıymet kazanır

Can Kardeş Dergisi, Şubat sayısında “Duam olmasa ne önemim var?” kapak konusuyla sizlerle.

Derginin yayın koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Duâm olmasa ne önemim var?” başlıklı yazısında duânın insanlar üzerindeki etkisini okurlara aktarıyor. Duânın hem kalkan hem de zırh olduğunu, insanlara pozitif özellik kazandırdığını ve daha birçok öneminden bahsediyor. Arif’in Dünyası köşesinde, Arif ile dedesi arasında ilginç bir diyalog geçiyor. Arif, dedesinden, Regaib Kandili ve duâ hakkında faydalı bilgiler öğreniyor. Bir Kıssa Bin Hisse bölümünde İnci Karaman, Müslümanların adalet anlayışını yaşanan bir olayla size aktarıyor. Hz. Ömer’in emri üzerine, mağlûp olan milletin vergisini yarıya indirip bir anlaşma yapıyor ve adaletiyle gönüllerini fethediyor.

“Pİ” LİMANINA YOLCULUK

Sömestr tatilinde boş durmak yok. Faaliyet sayfasında, basit malzemelerle kardan adamı yapılıyor. Makas Eller yazarı Şule Gülgün, minik okurlarına erimeyen kardan adam etkinliği hazırladı. Diğer bir faaliyet sayfası Resfebe’de ise, Dilek Açıkgöz yeni bir kural öğreterek “pi” limanına yolculuğa götürüyor. Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu: Kutupların Beyaz Tilkisi. Kutup tilkisi zorlu iklim şartlarına nasıl dayanıyor? Ne ile besleniyor? Derginin aynı zamanda editörü olan İrem Demir, Kutup Tilkisi hakkında merak edilen ve daha önce duyulmadık farklı özelliklerini kaleme aldı. Mikrofon Sende köşenin yazarı Berfin Karakoyun, çocuklara “Bir kar tanesi olsan nereye düşmek isterdin?” diye sordu. Cevaplar bir hayli ilginç ve eğlenceli!

Çizgi kahramanlardan yeni maceralar

Derginin çizgi karakterleri siz okurlar için maceraya devam ediyor. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, Şenlik, Asya ve yeni çizgi İkizler sizin için yeni maceralarını sergiliyor. Hayreddin Ekmen’in “Çizgilerle Kıssalar” bölümü sahabelerden örneklerle devam ediyor. Can Kardeş yine dopdolu… Merakla beklenen Bilmece-Bulmacalar sizi bekliyor. Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip etmeye ne dersiniz?