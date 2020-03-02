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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İnsan ibadet için yaratılmıştır

02 Mart 2020, Pazartesi 00:53
Can Kardeş Dergisi’nin Mart sayısı“İnsan ibadet için yaratılmıştır” konusuyla okurlarıyla buluşuyor.

Can Kardeş Dergisi 362. sayısında yine cıvıl cıvıl! Dergi, kapak dosyasını İbadet’e ayırdı. Demirhan Kadıoğlu, “İnsan ibadet için yaratılmıştır” başlıklı yazısında, insanın niçin ibadet için yaratıldığını, örnekler ve benzetmelerle izah ediyor. İsmail Tezer “Mi’raç Hediyeleri” konulu yazısında Arif’in ‘hediye’ kelimesi dikkatini çekiyor ve babasıyla bu konu üzerine aralarında bir sohbet gerçekleştiriyor. Sohbetin sonunda Arif’i bir sürpriz bekliyor.  Faaliyet bölümünde ise Şule Gülgün, balonlardan sevimli hayvan figürleri yaparken Resfebe’de yeni bir kural öğreniyoruz. Dilek Açıkgöz okurlarını yeni bir yolculuğa çıkarıyor. ET(@) Limanı’na gitmeye hazır olun.

Çocuk özel sanat atölyeleri 

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu, “Çöl Gemisi: Deve”... İrem Demir, devenin ilginç özelliklerini kaleme aldı. Üstünde su deposu taşıyan develerin bilmediğiniz çeşitli özelliklerini bu yazıda bulabileceksiniz. Mikrofon Sende köşenin yazarı Berfin Karakoyun, çocuklar ilginç bir soru yöneltiyor. “Fil boyunda kedi mi, kedi boyunda fil mi?” diye soruyor. Çocuklardan her zamanki gibi eğlenceli cevaplar aldı. Kübra Örnek, Ne Haber köşesine özel haber hazırladı. Çocuklara Özel Sanat Atölyeleri’nde yapılan faaliyetlere hazırladığı haberde detaylı bir şekilde ver veriyor. 

Çizgi kahramanlar yeni maceralarıyla karşınızda! 

Uçan Çocuk bizi uzay boşluğuna götürüyor ve niçin yaratıldığımıza dair düşünmenizi sağlıyor. Vız Vız Arı bulduğu tablet bilgisayarıyla zaman geçiriyor. Acaba bu onu nasıl kullanıyor? Şenlik yine kahkaha ile güldürüyor. Birbirinden komik esprilerin yer aldığı bu mizah sayfası güldürmeye devam ediyor. İkizler, arkadaşlarıyla “Barış güvercini” üzerinden okurlara acaba ne tür bir mesaj gönderiyor? Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya karakteri, Sibernetik biliminin kurucusu El Cezeri’yi daha yakından tanıtıyor. Cezeri ile tanışırken, fizik ve matematik alanında yaptıklarına hayran kalacaksınız. Çizgilerle Kıssalar bölümünde “Hudeybiye Anlaşması”nın içyüzünü okuyacaksınız. İslâm tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan bu anlaşmayı çizgilerle öğreneceksiniz. Bilmece ve Bulmacaları sayfalarda yerini aldı. Keyifle çözebileceğiniz ve zekânızı test edebileceksiniz. Hepsi ve daha fazlasına Can Kardeş’ten ulaşabilirsiniz.

İstanbul – Yeni Asya 

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