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11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Ayasofya değerlendirmesi

11 Temmuz 2020, Cumartesi 17:58
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının olumlu bir karar olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti yargı ve yürütme organlarının aldığı kararın, Ayasofya'nın, 86 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesindeki şekli üzerine tekrar cami olarak hizmete başlamasına olanak sağladığı belirtildi. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, daha önce Hristiyan ve Musevi vakıf mal varlıklarını iade ettiği ve ibadete açtığı hatırlatılan açıklamada, şimdi de bir Müslüman ibadethanesini emanete saygı prensibi ile halka geri kazandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artık Ayasofya'nın kapısında ücretli girişler durdurularak, Müslüman veya gayrimüslim kim olursa rahatça ziyaret edebilecektir. Ayasofya'nın açılması 567 yıllık bir haktır. Tapu belgesinde de camii vakfı tescili vardır. Bu kararla Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu bir kez daha tescillenmiştir."

Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren her padişahın, Ayasofya'yı daha da güzelleştirmek için uğraştığı belirtilen açıklamada, Ayasofya'nın zaman içerisinde etrafına inşa edilen yapılarla külliyeye dönüştürüldüğünü ve topluma hizmet verdiği hatırlatıldı.

"Biz de Kıbrıs'taki vakıf mallarına nasıl sahip çıkıyorsak, nasıl güzelleştirmeye çalışarak insanlığın hizmetinde kullanıyorsak, Türkiye'de ve tüm dünyada da bu yönde yapılan tüm çalışmaları sevinçle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Ayasofya ile ilgili bu gelişmeyi Kıbrıs Vakıflar İdaresinin sevinçle karşıladığı ve tüm dünyadaki vakıf malları için aynı şekilde sahip çıkma yönündeki çalışmaların artması temennisinde bulunuldu.

AA

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