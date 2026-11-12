"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Köprü’nün yeni sayısı çıktı: Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi

Ahmet DURSUN
12 Kasım 2026, Perşembe 00:31
Köprü’nün yeni sayısı çıktı. Geçtiğimiz aylarda “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” başlığıyla gerçekleşen Risale-i Nur Kongresi’nde sunulan tebliğler Köprü’nün yeni sayısında okuyucuyla buluştu.

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

YENİ ASYA - EKREM DONBALOĞLU

Son yıllarda tüm dünyayı derinden sarsan, insanlığın insanlığını sorguladığı gelişmeler yaşandı. Uluslararası hukukun alenen çiğnendiği, ülkelerin güvenliğini ve haklarını korumakla yükümlü BM gibi kuruluşların varlık sebebini neredeyse tamamen yitirdiği; insan hakları, adalet, hürriyet, ahlak, vicdan ve fazilet gibi değerlerin güçlünün hukuk anlayışı karşısında değersizleştiği, güçlünün haklılaştırıldığı, ifsat edici küresel cereyanların tasallutuyla ve fıtratı bozan yaklaşımlarla insanlığın yeniden şekillendirildiği bir dünyanın mahkumu olmaya zorlanan insanlık, vicdanını ve insanlığını hatırlayarak dünyanın bir çok yerinde adeta bir direniş başlattı.  Bu direniş, soykırım dahil bir çok suçu tüm dünyanın gözü önünde işleyen, hukuku kendi amaçları doğrultusunda meşrulaştırma aracı olarak kullanan, dünyayı kendi çıkarları doğrultusuna yönetme iddiasını taşıyan güçlü devletlere karşıydı. 

Son dönemde dünya; insan haklarını, adaleti, vicdan ve ahlakı dünyanın çeşitli yerlerinde, toplandıkları meydanlarda haykıran milyonlarla yeniden tanıştı. İnsanlık Amerika’nın uluslararası hukuk dahil hiçbir insani ve vicdani teamüle uymayan fiillerine yükselen itirazlarına  şahit oldu. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar vicdanları harekete geçirdi ve İsrail’in devlet terörizmiyle masum insanları kasten yaralama ve öldürme, Filistin halkı üzerinde biyolojik silâhları deneme, onları göçe zorlama, mülklerine el koyma, çocuk kaçırma... gibi insanlık dışı uygulamalarına tüm dünyadan nefret çığlıkları yükseldi ve bu çığlıklar adeta yeni bir çağın kapısını araladı. 

Şimdi, insanlığın cevaplaması gereken temel soru şu: Dünya insanlığın geleceğini kaosa mahkum eden anlayışlara boyun mu eğecek; yoksa bunları reddederek, varlığını anlamlı kılacak, adalet, eşitlik, hürriyet, hak ve hukuk gibi temel değerlerle dünyayı ve insanlığı yeniden inşa edecek bir geleceği mi seçecek?

Köprü’nün yeni sayısı tam da bu tartışmalar üzerinden şekilleniyor ve bu bağlamda son gelişmeler ışığında “insaniyet-i kübra olan İslâmiyet’in” ırk, dil ve ülke ayrımı yapmaksızın hisli vicdanlarda nasıl makes bulduğunu, insan haklarını ve insan onurunu koruyan daha yaşanabilir, adil ve huzurlu bir dünyaya nasıl kavuşacağımızın ana parametrelerini uzman isimlerle ortaya koyuyor. 

Bediüzzaman’ın “vicdan-ı umumi” olarak ifade ettiği “küresel vicdan” kavramını ele alış şekli, “cemiyet ve komitecilik”le mayalanmış bir şahs-ı manevinin vicdan-ı umumîyi ve kalb-i küllî’yi bozduğunu belirtmesi ve bunlarla ancak sivil toplumu ifade eden cemaat manasındaki yapılarla mücadele edilebileceğine dikkat çekmesi, çağını aşan bir yaklaşım olarak dergide yerini alıyor. Bununla birlikte, vicdanı “şuurlu bir fıtrat” olarak tanımlayan Bediüzzaman’ın “nokta-i istimdat” olarak sık sık vicdanı önermesi ve bunun umumî yansımalarına dikkat çekmesi; her şeye rağmen değerlerin yitip gitmeyeceğine, adalet, eşitlik, paylaşma, dayanışma gibi insanlığı ifade eden değerlerin küresel vicdan adı altında kıtalar arasına yayılacağına ve korunacağına dair inancı da beraberinde getiriyor.  

Diğer bir önemli husus da, Bediüzzaman’ın “insaniyet” kavramına yüklediği anlamlar çerçevesinde kendini gösteriyor. Bediüzzaman’ın istibdadı insaniyetin mahisi olarak tanımlaması, baskıcı ve otoriter yapıların tüm insani değerleri yok ettiğini vurgulaması, yüksek ahlaki değerlere sahip bir toplum idealine ulaşmak için “hürriyet” kavramına biricik önem atfetmesi, adeta geleceğin insanlığına yol gösteriyor. Nasıl mı? Köprü’de buluşalım. 

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu’da büyük panik

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”

    “Ev genci”nde AB lideriyiz

    Fon faturası millete kesildi

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?

    İş cinayetlerini kim durduracak?

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    Kuvvetli yağış bekleniyor - 11 şehir için sarı kodlu uyarı!

    ABD’nin Müslüman Senatörü Sayed’den Bakan Hegseth’e: "İran Savaşını Kötü Yönettin"

    Cidde’de Hac hazırlıkları masaya yatırıldı

    İran'dan ABD ve İsrail’e sert uyarı!

    Kedi sobayı devirdi, ev kül oldu

    "Arakanlı mültecilerin dönüşü için sorumluluk alın"

    İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

    İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

    ABD-Los Angeles'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 kişi öldü

    İsrail'in saldırısında Gazzelilerin çadırları da küle döndü: ''Hiçbir şey yok! Nereye gideyim? Vallahi artık yoruldum''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor
    Genel

    İş cinayetlerini kim durduracak?
    Genel

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım
    Genel

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fon faturası millete kesildi
    Genel

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?
    Genel

    Netanyahu’da büyük panik
    Genel

    “Ev genci”nde AB lideriyiz
    Genel

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.