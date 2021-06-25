Çankırı Karatekin Üniversetise öğrencileri “Kitap Okuyanlarınız Çok Olsun” Projesi ile ilkokul öğrencilerini sevindirdi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Öğr. Gör. İsmail Özcan’ın koordinatörlüğünde oluşturdukları “Kitap okuyanlarınız çok olsun” projesini Şabanözü Büyükyakalı köyünde bulunan Büyükyakalı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrenciler birçok gönüllüden, çocukların gelişim düzeylerine uygun kitaplar topladılar ve Büyükyakalı İlkokulu öğrencilerine hediye ettiler. Bu projeyle okul bahçesinde oluşturulan açık hava kitaplığı sayesinde çocukların istedikleri zaman kitap alabilmelerini, içlerinde kitap sevgisi yeşermesini hedeflediler. Çankırı - Ahmet Kara

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