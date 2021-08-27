Samsun’da yayınlarımıza büyük ilgi

Samsun’da Bulvar AVM’de açılan “3. Samsun Kadın Emeği Festivali”nde Yeni Asya Neşriyat ile birlikte dergi, gazete ve kitaplarımızın tanıtımı yapıldı.

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Samsun Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği şehir merkezinde bulunan Bulvar AVM’de açılan 22-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “3. Samsun Kadın Emeği Festivali”ne Yeni Asya Neşriyat yayınları ile birlikte dergi, gazete ve kitap tanıtımlarıyla katıldı.

Samsun Yeni Asya Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından takip edilen festival, gerekli görüşme ve iletişim neticesinde kurulmuş olan stantlarda bir masa ile eğitim ve kültür faaliyetine başladı. Kadınların organize ettiği festival, İlkadım Belediyesi, Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi ile Çarşı 1919 Kadın Emeğine gönül verenler tarafından desteklenip sponsor olundu. Hanımların göz nuru, el emeği ürünlerinin ve el işlerinin sergilendiği festival Samsunlular tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor.

Festival görevlileri ile yapılan görüşme neticesinde Samsun Yeni Asya Derneği de bir masa ile festivalde yerini alarak çocuklar için Can Kardeş Dergisi, hanımlar için Bizim Aile Dergisi, gençler için Genç Yorum ve akademik olarak çıkan Köprü dergilerinin tanıtımını yapıyor. Stantta ayrıca küçük cep kitapları, cevşen, tesbihat, cep boyu risaleler ile çocuk kitapları da sergileniyor.

Standa gelenlere dergi ve kitaplardan hediyeler veriliyor. Günlük Yeni Asya Gazetesi de dağıtılıyor. Dernek yönetim kurulu başkanının ifadesiyle ziyaretçilerin uğradığı masadan, talep edilen kitaplar için ise ilgili yerlere yönlendirme yapıldığı belirtildi. Samsun Yeni Asya Derneği’nin bu tür kitap tanıtım ve kültür hizmetlerine devam edeceği bildirildi.

TEBESSÜM ETTİREN BİR TEVAFUK

Standı ziyaret eden bir dernek üyemize dernek başkanı birkaç kitap vererek “Tanıdıklarına verirsin” diyor. Dört-beş adet cevşen, tesbihat ve duâ kitabı ile oradan ayrılan dernek üyemiz eve gitmek için dolmuşa biniyor. Yanında oturan bir genç elindeki kitaplara dikkatle bakıyor. O da kitaplardan Cevşen olanını gence “Size verebilirim” teklifinde bulunuyor. Genç de “Para ile mi satıyorsunuz?” diyor. O da hayır, hediye ediyoruz diyor. Memnuniyetle alıyor ve “Bu sabah internette Cevşen ile ilgili bir bilgi okuduğunu, muhakkak her evde bu kitap bulunması gerekiyormuş, ben de nerede bulabilirim diye düşünüyordum. Sizin bana Cevşen vermeniz tesadüf olmaz, çok etkilendim” diyor. Dernek üyemiz de kâinatta tesadüf diye bir hadise yoktur, sizin kalbinizi ve samimiyetinizi bilen Allah, bizi sizinle karşılaştırdı ve bu tevafuğu yaşattı diyor. Genç isminin Mesut olduğunu, İlyasköy A101 markette çalıştığını, muhakkak beklediğini ifade ederek tekrar tekrar teşekkür ederek ayrılıyor.

YENİ ASYA - SAMSUN