Sedef işlemeleriyle göz dolduracak

Türk denizcilik tarihinin önemli ismi, Osmanlı Devleti’nin 25. kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa’nın ismini taşıyan Levent’teki camide, pusula motifli ve sedef işlemeli Kur’an-ı Kerim mahfazası, farkı stillerdeki kapı işlemeleri, minber, kepenk ve vaiz kürsüsü yer alacak.

Sedef kakma ustası Hilmi Emekli ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserler, yakın tarihte açılması planlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne gideceği günü bekliyor. Birçok yerde ürünleri yer alan sedef ustası Hilmi Emekli, Kağıthane’deki sedef atölyesinde cami için yapılan özel tasarım eşyalarının detaylarını anlattı.

“Sedef yaklaşık hayatımın merkezinde”

Emekli, İstanbul’da imam hatiplik yaptıktan sonra kaptanıderya Piyale Paşa’nın ismini taşıyan camiden emekli olduğunu söyledi. Kağıthane’deki 5 farklı atölyesinde 30 kişilik ekibiyle Çamlıca Camii gibi büyük projeler için eserler ortaya koyduklarını belirten Emekli, burada kapı, kürsü, minber, kepenklere varıncaya kadar sedef işlemeleri yaptıklarını ifade etti.