Süleymaniye’nin emanetçisiyiz

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay, “Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi Süleymaniye Külliyesi’nin emanetçisi gibi görüyoruz” dedi.

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İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği (İHÜ) ‘2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ Süleymaniye Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Eğitim, mimarî, tarih, sanat ve yönetim konularının ele alan 2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Süleymaniye Külliyesi’nde yapıldı. Sempozyumda açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ‘Süleymaniye Sempozyumu’nun ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Dünyanın birçok yerinden gelen tarihçiler, düzenlenen bu sempozyumda bir araya geldi. Üniversite olarak Süleymaniye Külliyesi’ni farklı yönleriyle bu sempozyumda tartışmış olduk. Burası çok zengin bir mirasa sahiptir. Hem mimari, eğitim, kültür tarihimiz açısından hem tarih yazıcılığı açısından ele alınabilecek önemli bir merkez. Süleymaniye, dünyanın en önemli tarihi, kültürel, mimarî, sanat merkezlerinden bir tanesi. Burayı biz bir emanet olarak görüyoruz” dedi.

“Hedefimiz aslî hüviyetine kavuşturmak”

Süleymaniye Külliyesi’ni hem dünyada hem de Türkiye’de daha çok tanınması için bu tür çalışmalar yapacaklarını söyleyen Şentürk, “Uluslar arası heyetler tarafından her sene burada bu sempozyumlar devam edecek. Burayı eskiden olduğu gibi kültür hüviyetiyle yeniden ihya etmek istiyoruz. Hedefimiz burayı dünyanın en seçkin, güzide tarihî mekânlarından biri haline getirmek. Burası hem üniversitemiz için hem Türkiye için hem uluslar arası eğitim camiası için bir emanettir. Her türlü işbirliğine açık olarak Süleymaniye’ye yeniden prestijini kazandırmaya çalışacağız. Bir asırdır ihmal edilmiş ya da vakfiyesinin tam tersi maksatlar olarak kullanılmış olan bu mekân aslî hüviyetine yeniden dönmesi ve tarihimize, medeniyetimize yeniden sahip çıkmamız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen kültür merkezi

Kanunî Sultan Süleyman tarafından yapılan Süleymaniye Külliyesi’nin dönemin en önemli ilim merkezi olduğunu anlatan Şentürk, “Süleymaniye dünyanın en önemli kültür ve ilim merkezi olmak üzere Kanunî Sultan Süleyman tarafından inşa edilmişti. Ve o dönemde dünyanın önde gelen birinci kültür ve eğitim merkezi rolünü gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi biz de İHÜ olarak bize tahsis edilmiş olan kısımlarında uluslar arası ilmi güncel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ve bunları da yaparken inhisarcı bir yaklaşım sahibi olmayacağız. Bu mekânda bir ihtisas ve referans kütüphanesi oluşturmayı düşünüyoruz. Kanunî sultan Süleyman, Mimar Sinan hakkında bütün eseleri, ilgili çalışmaları bu kütüphanede toplamayı düşünüyoruz. Süleymaniye’de yetişmiş bir çok âlimler var, inşallah zamanla onların eserlerini de yayınlayacağız. Ve başka dillere de tercüme etmeye çalışacağız” dedi.

Tarihî bakımdan benzersiz

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay da Süleymaniye Külliyesi’nin tarihî anlamda benzersiz ve emsalsiz olduğuna dikkati çekerek, “‘Süleymaniye Sempozyum’larının ikincisiyle ufkumuzu genişletiyoruz. Tarihsel bakımdan benzersiz Süleymaniye Külliyesinin önemli bazı kısımlarının üniversitemize devredilmiş olması bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor.

Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi Süleymaniye Külliyesi’nin emanetçisi gibi görüyoruz. Evrensel açılımlarda hem geleneğe hem çağımıza uygun çözümlerle, estetik ve bilimsel çözümlerle değerlendirmeyi umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.