"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Süleymaniye’nin emanetçisiyiz

28 Eylül 2019, Cumartesi 01:27
İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay, “Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi Süleymaniye Külliyesi’nin emanetçisi gibi görüyoruz” dedi.

HABER- FOTO: Süreyya Nur İşler
sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

İbn Haldun Üniversitesi’nin düzenlediği  (İHÜ) ‘2’nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ Süleymaniye Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Eğitim, mimarî, tarih, sanat ve yönetim konularının ele alan 2. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Süleymaniye Külliyesi’nde yapıldı. Sempozyumda açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ‘Süleymaniye Sempozyumu’nun ikincisini düzenlediklerini belirterek, “Dünyanın birçok yerinden gelen tarihçiler, düzenlenen bu sempozyumda bir araya geldi. Üniversite olarak Süleymaniye Külliyesi’ni farklı yönleriyle bu sempozyumda tartışmış olduk. Burası çok zengin bir mirasa sahiptir. Hem mimari, eğitim, kültür tarihimiz açısından hem tarih yazıcılığı açısından ele alınabilecek önemli bir merkez. Süleymaniye, dünyanın en önemli tarihi, kültürel, mimarî, sanat merkezlerinden bir tanesi. Burayı biz bir emanet olarak görüyoruz” dedi.

“Hedefimiz aslî hüviyetine kavuşturmak”

Süleymaniye Külliyesi’ni hem dünyada hem de Türkiye’de daha çok tanınması için bu tür çalışmalar yapacaklarını söyleyen Şentürk, “Uluslar arası heyetler tarafından her sene burada bu sempozyumlar devam edecek. Burayı eskiden olduğu gibi kültür hüviyetiyle yeniden ihya etmek istiyoruz. Hedefimiz burayı dünyanın en seçkin, güzide tarihî mekânlarından biri haline getirmek. Burası hem üniversitemiz için hem Türkiye için hem uluslar arası eğitim camiası için bir emanettir. Her türlü işbirliğine açık olarak Süleymaniye’ye yeniden prestijini kazandırmaya çalışacağız. Bir asırdır ihmal edilmiş ya da vakfiyesinin tam tersi maksatlar olarak kullanılmış olan bu mekân aslî hüviyetine yeniden dönmesi ve tarihimize, medeniyetimize yeniden sahip çıkmamız anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen kültür merkezi 

Kanunî Sultan Süleyman tarafından yapılan Süleymaniye Külliyesi’nin dönemin en önemli ilim merkezi olduğunu anlatan Şentürk, “Süleymaniye dünyanın en önemli kültür ve ilim merkezi olmak üzere Kanunî Sultan Süleyman tarafından inşa edilmişti. Ve o dönemde dünyanın önde gelen birinci kültür ve eğitim merkezi rolünü gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi biz de İHÜ olarak bize tahsis edilmiş olan kısımlarında uluslar arası ilmi güncel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ve bunları da yaparken inhisarcı bir yaklaşım sahibi olmayacağız. Bu mekânda bir ihtisas ve referans kütüphanesi oluşturmayı düşünüyoruz. Kanunî sultan Süleyman, Mimar Sinan hakkında bütün eseleri, ilgili çalışmaları bu kütüphanede toplamayı düşünüyoruz. Süleymaniye’de yetişmiş bir çok âlimler var, inşallah zamanla onların eserlerini de yayınlayacağız. Ve başka dillere de tercüme etmeye çalışacağız” dedi.

Tarihî bakımdan benzersiz

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay da Süleymaniye Külliyesi’nin tarihî anlamda benzersiz ve emsalsiz olduğuna dikkati çekerek, “‘Süleymaniye Sempozyum’larının ikincisiyle ufkumuzu genişletiyoruz. Tarihsel bakımdan benzersiz Süleymaniye Külliyesinin önemli bazı kısımlarının üniversitemize devredilmiş olması bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. 

Bütün bir evrensel bilim camiası adına kendimizi Süleymaniye Külliyesi’nin emanetçisi gibi görüyoruz. Evrensel açılımlarda hem geleneğe hem çağımıza uygun çözümlerle, estetik ve bilimsel çözümlerle değerlendirmeyi umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart

    Deprem anında yapılacaklar

    Hükümete Keşmir tepkisi

    Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

    'Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?'

    'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Hindistan'ın Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

    Trump, İran'ın yaptırımları kaldırma talebini reddetti

    'Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz'

    Çanakkale'de deprem

    Hong Kong'da öğrenciler gözaltına alındı

    110 yıllık rekabetten ilginç notlar

    Ruhani: ABD, AB liderleriyle mesaj gönderdi

    'İmamoğlu'nun TAMP Toplantısına davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    Şehit Uzman Onbaşı Ceylan gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nin korunması için örnek mücadele

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uluslararası toplumu çağırmadan önce...
    Ahmet BATTAL

    Çok hakaret edilen olmaK
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart
    Genel

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok
    Yasemin YAŞAR

    Kadın ne zaman güçlüdür?
    Cevher İLHAN

    “Deprem gerçeği” itirafı
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazır mıyız?
    Mehmet ÇETİN

    Şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.