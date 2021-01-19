Tarihi Edirne Müftülüğü binası kullanılamaz hale geldi

Edirne Müftülüğünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki tarihi iki katlı ahşap binası yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu. Yasal işlem başlatılacak Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu bölgede incelemede bulundu. Kurulun yangınla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi. 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak. AA

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