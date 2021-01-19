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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Tarihi Edirne Müftülüğü binası kullanılamaz hale geldi

19 Ocak 2021, Salı 11:07
Edirne Müftülüğünün 1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki tarihi iki katlı ahşap binası yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Binada müftü ve yardımcılarının makamlarıyla, müftülük birimleri ve alt katta depo bulunuyordu.

Yasal işlem başlatılacak

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu bölgede incelemede bulundu.

Kurulun yangınla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

1. grup korunması gerekli kültür varlığı vasfındaki yaklaşık 120 yıllık binanın aslına uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.

AA

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